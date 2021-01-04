В США расследования по делу адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани активизировалось. Американские следователи допросили одного из свидетелей, который рассказал о связи с украинским олигархом Павлом Фуксом.

Об этом сообщил американский журналист-расследователь Скотт Стедман. "Человек, непосредственно знакомый с ситуацией, сообщил мне, что следователи в Нью-Йорке допросили по крайней мере одного свидетеля о работе Руди Джулиани с украинским олигархом Павлом Фуксом в рамках уголовного расследования в отношении личного адвоката Трампа", – написал он в Twitter.

Ранее Джулиани рассказал, что Павел Фукс нанял его охранную фирму Giuliani Security&Safety в 2017 году, чтобы проконсультировать Харьков. Джулиани отказался сообщить, сколько Фукс заплатил его фирме, но отметил, что это "хорошо согласуется с аналогичными проектами по всему миру". Он сказал, что его сотрудничество с Фуксом даже не идет "где-то рядом с конфликтом" с его текущей работой для Трампа. Но связь подчеркивает сложности, вызванные работой Джулиани для международных клиентов, среди которых автократы и якобы коррумпированные чиновники, поскольку он представляет президента.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС: