США расследуют связи адвоката Трампа с Фуксом и другими олигархами из Украины, – американский журналист
В США расследования по делу адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани активизировалось. Американские следователи допросили одного из свидетелей, который рассказал о связи с украинским олигархом Павлом Фуксом.
Об этом сообщил американский журналист-расследователь Скотт Стедман. "Человек, непосредственно знакомый с ситуацией, сообщил мне, что следователи в Нью-Йорке допросили по крайней мере одного свидетеля о работе Руди Джулиани с украинским олигархом Павлом Фуксом в рамках уголовного расследования в отношении личного адвоката Трампа", – написал он в Twitter.
Ранее Джулиани рассказал, что Павел Фукс нанял его охранную фирму Giuliani Security&Safety в 2017 году, чтобы проконсультировать Харьков. Джулиани отказался сообщить, сколько Фукс заплатил его фирме, но отметил, что это "хорошо согласуется с аналогичными проектами по всему миру". Он сказал, что его сотрудничество с Фуксом даже не идет "где-то рядом с конфликтом" с его текущей работой для Трампа. Но связь подчеркивает сложности, вызванные работой Джулиани для международных клиентов, среди которых автократы и якобы коррумпированные чиновники, поскольку он представляет президента.
ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:
Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.
OBOZREVATEL обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить циничную аферу олигарха Фукса с киевским метрополитеном.
Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху. В результате Украина потеряла сотни миллиардов гривен.
Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из страны.
Олигарх подозревается в связи с криминальным авторитетом, который является одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Фукс попал под спецрасследование советника ФБР Роберта Мюллера. По данным американца, некоторые украинцы, которые были на инаугурации президента США Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.
Пытался въехать в Мексику по украинскому паспорту на основании визы США, которая была вклеена в его российский паспорт.
Фукс, который перебрался в Украину, может осуществлять свои махинации на ее территории под покровительством Кремля. Об этом идет речь в расследовании Al Jazeera.
После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.