США розслідують зв'язки адвоката Трампа з Фуксом та іншими олігархами з України, – американський журналіст

У США розслідування у справі адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джуліані активізувалося. Американські слідчі допитали одного зі свідків, який розповів про зв'язок з українським олігархом Павлом Фуксом.

Про це повідомив американський журналіст-розслідувач Скотт Стедман. "Людина, безпосередньо знайома з ситуацією, повідомила мені, що слідчі в Нью-Йорку допитали принаймні одного свідка щодо роботи Руді Джуліані з українським олігархом Павлом Фуксом у межах кримінального розслідування щодо особистого адвоката Трампа", – написав він у Twitter.

Раніше Джуліані розповів, що Павло Фукс найняв його охоронну фірму Giuliani Security&Safety 2017 року, щоб проконсультувати Харків. Джуліані відмовився повідомити, скільки Фукс заплатив його фірмі, але зазначив, що це "добре узгоджується з аналогічними проєктами по всьому світу". Він сказав, що його співпраця з Фуксом навіть не йде "десь поряд із конфліктом" із його нинішньою роботою для Трампа. Але зв'язок підкреслює труднощі, спричинені роботою Джуліані для міжнародних клієнтів, серед яких автократи й нібито корумповані чиновники, оскільки він представляє президента

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС: