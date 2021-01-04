США розслідують зв'язки адвоката Трампа з Фуксом та іншими олігархами з України, – американський журналіст
У США розслідування у справі адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джуліані активізувалося. Американські слідчі допитали одного зі свідків, який розповів про зв'язок з українським олігархом Павлом Фуксом.
Про це повідомив американський журналіст-розслідувач Скотт Стедман. "Людина, безпосередньо знайома з ситуацією, повідомила мені, що слідчі в Нью-Йорку допитали принаймні одного свідка щодо роботи Руді Джуліані з українським олігархом Павлом Фуксом у межах кримінального розслідування щодо особистого адвоката Трампа", – написав він у Twitter.
Раніше Джуліані розповів, що Павло Фукс найняв його охоронну фірму Giuliani Security&Safety 2017 року, щоб проконсультувати Харків. Джуліані відмовився повідомити, скільки Фукс заплатив його фірмі, але зазначив, що це "добре узгоджується з аналогічними проєктами по всьому світу". Він сказав, що його співпраця з Фуксом навіть не йде "десь поряд із конфліктом" із його нинішньою роботою для Трампа. Але зв'язок підкреслює труднощі, спричинені роботою Джуліані для міжнародних клієнтів, серед яких автократи й нібито корумповані чиновники, оскільки він представляє президента
ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:
Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха.
У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" приблизно 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, із яких 2 грн із кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.
OBOZREVATEL звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом зупинити цинічну аферу олігарха Фукса з київським метрополітеном.
Державна компанія "Надра України" фактично подарувала частку в газовому бізнесі російсько-українському олігарху. В підсумку Україна втратила сотні мільярдів гривень.
Фукса підозрюють у прикриванні схем із відмивання грошей колишнім президентом України й у спробах вивести "гроші Януковича" з країни.
Олігарха підозрюють у зв'язку з кримінальним авторитетом, який є одним з організаторів убивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Фукс потрапив під спецрозслідування радника ФБР Роберта Мюллера. За даними американця, деякі українці, які були на інавгурації президента США Дональда Трампа, намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, що збігаються з інтересами Росії.
Намагався в'їхати в Мексику за українським паспортом на підставі візи США, яка була вклеєна в його російський паспорт.
Фукс, який перебрався в Україну, може здійснювати свої махінації на її території під заступництвом Кремля. Про це йдеться в розслідуванні Al Jazeera.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти голови редакційної ради ЗМІ Михайла Бродського.