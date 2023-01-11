Согреться без отопления: что такое спасательное термоодеяло, сколько стоит и как его использовать

В случае блекаута в Украине может отключаться отопление в многоквартирных домах. Кроме других способов согреться, можно использовать спасательное термоодеяло.

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Это довольно дешевый и действенный способ избежать переохлаждения. OBOZREVATEL разобрался, как им правильно пользоваться.

Термоодеяло, как у спасателей – что это и как использовать

Т.н. экстремальные термоодеяла (официальное название – "изотермическое спасательное одеяло") используют не только спасатели. Технологию разработали еще в 1964 году в NASA. Теперь это довольно популярный туристический атрибут. Особенно часто его берут в горные походы.

По сути, термоодеяло – это полиэтиленовая фольга, покрытая тонким слоем алюминия. Она позволяет удерживать около 80% тепла человеческого тела.

Такие одеяла бывают двухсторонними: с одной стороны серебристые, а с другой – золотистые. Они предназначены для только для сохранения тепла, но и для его отражения (для сохранения человеку следует заворачиваться серебристой стороной вовнутрь, а для отражения – золотистой).

То есть в случае, когда нужно защититься от переохлаждения, нужно сесть на корточки и обернуться одеялом серебристой стороной к себе. При этом лучше избегать прямого контакта с телом – при тесном прилегании снижается термозащита.

Также бывают термоодеяла в форме мешка, в них можно лежать. Есть варианты в форме плащей (по типу дождевиков), которые позволяют двигаться.

Следует учитывать, что изотермическое одеяло – это не дышащая ткань. А потому через некоторое время внутри образуется конденсат, и время от времени при использовании одеяло следует разворачивать, чтобы влага испарялась. Поэтому спать в таком одеяле крайне нежелательно.

Кроме того есть еще два способа использования термоодеяла, которые могут пригодиться во время блекаута. В него можно складывать холодные продукты для лучшего их сохранения, а также (в случае, если есть отопление) крепить за батареей в качестве теплоотражающего экрана, что поможет лучше прогреть помещение.

Цена на термоодеяла в Украине

В начале января 2023 года купить термоодеяло в Украине можно как в специализированных туристических и медицинских магазинах, так и на маркетплейсах. Цены разнятся в зависимости от размера и типа изделия – от 70 грн до более чем 200 грн за штуку.

Как рассказывал OBOZREVATEL, при частых или длительных отключениях света холодильник может разморозиться. Однако ряд простых правил поможет сохранить холодную температуру дольше.

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