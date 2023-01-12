Ситуация со светом в Украине может улучшиться на выходных: в "Укрэнерго" назвали причину

В компании "Укрэнерго" заявили, что ситуация с электричеством в украинских городах может немного улучшиться уже в ближайшие выходные – 14 и 15 января. Потепление, которое идет в Украину, может позволить уменьшить объемы отключений.

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Об этом в эфире телемарафона в среду, 11 января, сказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он отметил, что более высокая температура воздуха будет способствовать снижению потребления электроэнергии.

"На выходных у нас ожидается потепление, и нам опять будет легче "упаковать" потребление в тот объем генерации, который мы имеем", – подчеркнул Кудрицкий.

Он также добавил, что украинские энергетики работают над увеличением генерации и ускорением восстановления энергообъектов, которые были разрушены или повреждены массированными ракетными ударами России по Украине.

Однако Кудрицкий подчеркнул, что украинцам стоит и дальше умеренно потреблять электроэнергию. Особенно это важно в дни, когда на улице морозы. В период холодов, как известно, потребление значительно возрастает, а покрыть его имеющимися мощностями не получается.

Отметим, что 11 января в Украине cохранялся значительный дефицит в энергосистеме. Длительность отключений увеличивали, а в некоторых регионах ввели аварийные отключения не по графикам. Речь идет про Днепропетровскую и Харьковскую области. В Киеве дефицит тока составляет 40%, но графики пока соблюдаются.

Какая ситуация со светом в регионах, читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Укрэнерго" рассказали, что на создание и полноценный запуск работы новых энергетических объектов в Украине уйдет большое количество времени. В частности, строительство новой высоковольтной подстанции займет несколько лет.

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