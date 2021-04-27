Шмыгаль рассказал, когда могут снизиться цены на газ для украинцев

Украинское правительство ожидает, что уже летом НАК "Нафтогаз" и другие компании снизят цены на годовой продукт.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebоok. Отметим, что с 1 мая "Нафтогаз" предлагает по годовому тарифному плану газ ценой 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения.

"Правительство ожидает, что "Нафтогаз" и другие компании летом снизят цены на годовой продукт. Ведь они заинтересованы увеличивать или защищать свою долю на рынке и бороться за потребителя. Именно конкуренция должна подтолкнуть газопоставщиков снизить тарифы", – написал премьер.

Он отметил, что годовой продукт – это "стабильность и возможность очень четко понимать и прогнозировать свои расходы". По его словам, летний продукт – это прежде всего рыночный инструмент и европейская практика, которая позволит защитить потребителей от колебаний цены на газ и одновременно позволяет сохранить все преимущества открытого рынка газа.

Напомним, газоснабжающие компании обнародовали свои годовые фиксированные предложения, на которые автоматически переведут своих клиентов. Самые низкие годовые цены – от 7,88 до 7,96 грн за кубометр – предложили четыре компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что годовой тариф на газ для большинства граждан Украины будет составлять 8 тыс. грн за тысячу кубометров, а также почти 2 тыс. грн за транспортировку.