"Северный поток-2" уже заполняют газом: повлияет ли на исторические цены на голубое топливо

Цена на газ в Европе, которая достигает более тысячи долларов за тысячу кубометров, не изменится даже после запуска "Северного потока-2". Россия под руководством Владимира Путина фактически шантажирует Европу, ограничивая поставки, для того, чтобы запустить свой газопровод, но и после этого не станет идти на уступки.

Об этом, как говорится в материале OBOZREVATEL, заявляет большинство опрошенных украинских экспертов. "Основная проблема в том, что "Газпрому" разрешили занять доминирующее положение. Соответственно, он может переламывать ситуацию в свою пользу. Какое-то время, используя глобальные тренды, "Газпром" продолжит держать высокие цены", – считает эксперт в сфере энергетики Михаил Гончар.

Россия контролирует практически половину импорта газа в ЕС, потому она вполне может удерживать стоимость кубометров. Руководитель программ аналитического центра DiXi Group Роман Ницович придерживается более оптимистических оценок.

Видео дня

Он считает, что на стоимость голубого топлива может повлиять конкуренция. "Думаю, при таких высоких ценах, как сейчас, непременно появятся конкуренты. Они уже появляются", – говорит Ницович.

"Газпром" накануне запуска "Северного потока-2" ограничил поставки, не стал заказывать дополнительные мощности и фактически привел к дефициту голубого топлива. Вдобавок к этому:

прошлая зима в Европе была холодной, хранилища были истощены;

подключились спекулянты на газовом рынке, из-за которых цены начали резко взлетать;

Европа пыталась уходить от использования угля, что также усилило дефицит.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украине грозит серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств. Коллапс может возникнуть именно из-за рекордных цен на газ для промышленности.