Отключения света в Украине могут вернуться: линии "отремонтированы на колене"

Активное восстановление украинской энергосистемы от последствий российских обстрелов будет происходить с июня – ожидается, что тогда начнут поступать самые нужные элементы оборудования. При чем это является оптимистичным прогнозом. В то же время, несмотря на профицит мощности в системе в 1,5-2 ГВт, риск аварийных отключений будет сохраняться, ведь, среди прочего, линии находятся в состоянии "отремонтированы на колене".

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Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он отметил: дело в том, что в настоящее время "не было возможности отвозить оборудование в заводские условия".

"Риск аварий будет сохраняться, пока мы не восстановим наши высоковольтные линии и генерационные мощности. Линии находятся в состоянии "отремонтированы на колене", поскольку пока не было возможности отвозить оборудование в заводские условия, восстанавливать его капитально или массово заменить новым", – объяснил Харченко.

Кроме того, отметил он, в настоящее время энергоснабжение в Украине не настолько надежно, как было до повреждений. В связи с чем – а также с учетом угрозы новых российских атак на энергосистему – "генераторы и павербанки [украинцам] еще понадобятся".

Когда начнут активное восстановление системы

По словам Харченко, активное восстановление энергосистемы будет происходить в лучшем случае с июня. Ожидается, что тогда начнут поступать самые нужные элементы оборудования.

При этом он подчеркнул: июль-сентябрь будут "очень жаркими" месяцам для энергетиков. Ведь в преддверии следующего отопительного сезона "будет очень важно максимально восстановить сеть".

"Задача энергетиков – перевести ситуацию в энергосистеме с нестабильно положительной на стабильно положительную", – резюмировал эксперт. Добавив: в настоящее время большая часть регионов страны заживлена электричеством нормально, но это не гарантирует отсутствие аварий из-за:

перегрузки оборудования;

нестандартных схем работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам советуют держать генераторы и павербанки наготове. Ведь отключения света могут вернуться.

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