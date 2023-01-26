Россия атаковала энергетику Украины: где самая сложная ситуация после обстрела 26 января

Россия во время массированной ракетной атаки 26 января вновь обстреляла энергетическую инфраструктуру Украины. Самая сложная ситуация после обстрела наблюдается в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

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Целью агрессора было создание системного сбоя в украинской энергосистеме, однако достичь такого результата не удалось. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, воплощению плана РФ помешала работа украинских сил противовоздушной обороны, которые сбили "большое количество ракет". Тем не менее, попадания в объекты энергетической инфраструктуры все же были.

В Украине введены авариные отключения света. "Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях. Энергетики работают, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение", – заявил Галущенко.

В частности, как сообщили в ДТЭК, повреждена энергетическая инфраструктура в Одесской области. В компании предупредили, что экстренные отключения света в регионе продлятся как минимум несколько дней, пока энергетики проводят срочные ремонты.

В Киевской ОВА также подтвердили попадание в энергетический объект в столичном регионе. В сообщении указано, что энергетику Киевщины атаковали еще с ночи.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще ранним утром из-за угрозы ракетных ударов были введены экстренные отключения электроэнергии в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Кроме того, энергетики отключили западную часть Кировоградщины, а также отдельные микрорайоны самого областного центра.

Также в результате обесточивания в Украине опаздывают поезда. С задержкой более чем на полчаса движется шесть рейсов.