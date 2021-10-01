Придется померзнуть: включение батарей в Украине могут задержать

Отопительный сезон в Украине в 2021 году может начаться позже, чем обычно. И хотя календарной датой включения отопления установлено 15 октября, это не значит, что батареи в домах по всей стране включат с этого дня. Обычно фактический старт отопсезона зависит от погодных условий. А в этом году добавились еще и проблемы с закупкой газа из-за высоких цен.

Рано или поздно батареи потеплеют у всех. Но вот то, что зима будет проблемной – весьма вероятно. Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, говорится в материале OBOZREVATEL.

"У меня есть сомнения, что все смогут физически нормально начать отопительный сезон. Думаю, в этом году он начнется позже, потому что нет средств. И местные власти сами будут затягивать подписание договоров (на поставки газа от "Нафтогаза". – Ред.) и начало отопительного сезона. У некоторых он может начаться в ноябре, а у кого-то может быть настолько критично, как в Светловодске в 2019-м, когда включили отопление в середине декабря", – считает Попенко.

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В Украине только 75% производителей тепла подали заявки в "Нафтогаз" для закупки газа по льготной цене. Для этого они подписали трехгодичные контракты. Если учитывать только крупных теплопоставщиков, то договоры не заключили 42 компании из 220.

Если они не смогут купить "льготный" газ, тепло будет не из чего производить. Ведь нынешние тарифы рассчитаны, исходя из стоимости газа 4-5,5 грн за "куб", нынешняя "льготная" цена от "Нафтогаза" – 7,96 грн/куб. м, а биржевая стоимость топлива взлетела и вовсе до 30 грн за "куб".

По последним данным, которые публиковал "Нафтогаз":

только в Волынской и Хмельницкой областях все производители тепла заключили договора на поставки газа;

хуже всего ситуация в Закарпатской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях, где договора заключили менее половины производителей.

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