Получить LED-лампы теперь можно почти по всей Украине: как изменили программу

В Украине 7 февраля расширили программу обмена LED-ламп почти на все города и села. Исключение – населенные пункты Днепропетровской и Донецкой областей, где программа стартует 9 февраля. Самые маленькие села обеспечат новыми лампочками до конца месяца.

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До 7 февраля лампы обменивали только в областных центрах, а также в Кривом Роге, Покровске и Краматорске. В этих городах обмен не останавливается, сообщили в Минэкономики.

Всего для обмена в Украине будет доступно 35 млн лампочек, которые профинансировал ЕС. При этом украинцы уже обменяли 1,5 млн лампочек. Среди самых активных городов по обмену:

Киев – 230 тыс. ламп;

Днепр – 130 тыс.;

Львов – 94 тыс.;

Харьков – 91 тыс..

Участвовать в программе может каждый совершеннолетний гражданин Украины. Потребуется показать документ, который подтверждает личность, и предоставить номер налогоплательщика (ИНН).

Как записаться на получение LED-лампочек через Дію

1. Авторизоваться в приложении Дія, выбрать меню "Услуги", найти пункт "Обмен лампочек".

2. Заполнить заявку на обмен прямо в приложении, нужно будет указать номер телефона и отделение "Укрпочты".

3. Дождаться уведомления от Дії: когда заявку подтвердят, на обмен ламп в выбранном отделении почты будет пять дней.

Как получить лампы на "Укрпочте"

1. Прийти в ближайшее отделение, показатаь паспорт и ИНН.

2. Сдать пять старых ламп накаливания и получить взамен экономиченые LED-лампы.

Если не было предварительной "брони" в Дії, в обмене могут отказать. Такое может произойти, если в отделении закончились лампочки. Обмен будет возможен, когда привезут новую партию.

Важно: обменять меньше пяти ламп нельзя. При этом все пять старых лампочек для обмена нужно принести вместе – обменивать пять раз по одной лампе запрещается.

Если обменянная лампа оказалась бракованной, ее должны заменить. Для этого нужно обратиться в то отделение "Укрпочты", где оформлялось получение.

Сколько экономят LED-лампы

Лампы накаливания потребляют в среднем в 8 раз больше электроэнергии, чем "ледки". По подсчетам OBOZREVATEL, если использовать пять ламп накаливания в день примерно по пять часов каждая, за месяц только на освещение будет использовано 75 кВт*час. Если все эти лампы заменить на светодиодные, экономия составит 66 кВт*час в месяц.

В масштабах страны массовая замена лампочек поможет уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы (утром и вечером) на 7-10%, подсчитали в Кабмине. Возможный результат экономии от замены 50 млн ламп на LED оценивают в размере одного гигаватта*час. Столько электроэнергии производит АЭС за год.

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