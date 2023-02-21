Некоторых украинцев могут заставить вернуть субсидии: что известно

Украинцы могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг, однако некоторые граждане могут заставить вернуть средства в бюджет. К примеру, это касается людей, которые скрыли информацию о своем настоящем доходе и продолжали получать деньги.

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Получателю субсидии дается 30 дней, чтобы проинформировать Пенсионный фонд об обстоятельствах, влияющих на решение о назначении средств. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Среди таких обстоятельств – открытие депозитного счета в банке на сумму более 100 тыс. грн или покупка облигаций. Кроме того, вернуть субсидию придется украинцам, которые скрывали свой настоящий доход, но при этом пользовались господдержкой.

Среди других факторов, влияющих на получение субсидии – долг за коммуналку. Так, если гражданин не выплачивает ее больше 3 месяцев, то деньги придется вернуть в бюджет. При этом общий долг по ЖКУ должен превышать 340 тыс. грн.

Кроме того, получателям субсидий в Украине нельзя покупать наличную или безналичную иностранную валюту, банковские металлы на 50 тыс. грн и более и делать покупки, цена которых превышает эту сумму.

В Украине субсидии получают 2,3 млн семей. В феврале средний размер жилищной субсидии составляет 1684 грн. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства. Он добавил, что в 2023 году власти продолжат выплачивать деньги наиболее уязвимым категориям населения.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что некоторые украинцы имеют право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Размер льгот разный – от 25% (дети войны) до 100% (в том числе ветераны).

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