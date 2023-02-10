Украинцы могут получить 100%-ную льготу на услуги ЖКХ: кто может рассчитывать

Ряд граждан Украины имеют право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Размер льгот разный – от 25% (дети войны) до 100% (в частности, ветераны).

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде (ПФУ). Там отметили, что предоставляемые с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи льготы распространяются на:

жилье.

Сюда относятся квартлата; плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий; управление многоквартирным домом.

Коммунальные услуги.

Речь о централизованных поставках холодной и горячей воды; водоотводе; тепло- и электроснабжении; природном газе (в том числе транспортировке, распределении и поставке); централизованном отоплении; вывозе бытовых отходов.

Топливо и сжиженный газ.

"Льготы предоставляются, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения, не превышает 3 760 грн. Льгота назначается на 12 месяцев с месяца, когда такое право возникает", – рассказали в ПФУ.

При этом там подчеркнули: если доход семьи льготника превышает дающий право на льготу, "он может обратиться за назначением жилищной субсидии".

Кто может получить льготу

Как объяснили в Пенсионном фонде, 100%-ную льготу на оплату услуг ЖКХ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предоставляется 3 категориям украинцев. В частности:

лицам, имеющим особые заслуги перед Украиной (ветеранам войны) и членам их семей (при смерти этих лиц);

пенсионерам, работавшим в сфере педагогики, медицины и фармацевтики. Кроме того, сюда входят бывшие специалисты по защите растений, работники библиотек в сельской местности и пгт;

лицам, проживающим в сельской местности и пгт, которые работают (или ранее работали) в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры.

Льготу в 50% могут получить:

многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи, семьи опекунов (попечителей);

родители и члены семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших (умерших) или пропавших без вести во время исполнения служебных обязанностей;

украинцы, ставшим лицами с инвалидностью во время исполнения служебных обязанностей, члены их семей, а также уволенные со службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет;

жена (супруг) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и опекуны детей (но только на время попечительства) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (отнесенных к категории 3), а также смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;

семьи, имеющие ребенка с инвалидностью;

участники войны;

отдельные категории лиц, из числа жертв нацистских преследований.

Льготу в 25% же могут получить дети войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, часть же получающих субсидии украинцев могут лишить помощи. Для этого существует 2 повода: сокрытие реальных доходов и длительная неуплата коммунальных платежей.

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