Сколько украинцев получают субсидии: Шмыгаль – о выплатах на коммуналку

В 2023 году правительство Украины продолжит выплачивать субсидии наиболее уязвимым категориям населения. Сейчас выплаты получают 2,3 млн семей.

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В феврале средний размер жилищной субсидии в Украине составляет 1684 грн. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

Также глава Кабмина добавил, что в 2022 году власти выплатили для ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) 53,5 млрд грн.

"Люди, которые вынуждены были покинуть собственный дом из-за войны, будут и дальше получать особое внимание и помощь от Правительства. В 2022 году мы выплатили для ВПЛ 53,5 млрд грн. В этом году мы автоматически такие выплаты продлили. Так же в этом году продолжим в полной мере выплачивать субсидии наиболее уязвимым категориям. В феврале этого года средний размер субсидии на жилищно-коммунальные услуги в Украине составляет 1684 грн. Субсидии получают 2,3 млн домохозяйств", – сказал Шмигаль.

Ранее стало известно, что изменения в правилах выплат государственной помощи на коммуналку не коснулись получателей субсидий. А льготники, для которых заработала монетизация, уже должны получить соответствующие уведомления от Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Об этом рассказала первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак. По ее словам, жилищные субсидии выплачиваются населению исключительно в наличной форме, то есть монетизированы с мая 2021 года.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что ряд граждан Украины имеют право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Размер льгот разный – от 25% (дети войны) до 100% (в том числе ветераны).

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