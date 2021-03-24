"Нафтогаз" объявил о новом тарифе: всех украинцев переведут на годовые цены

"Нафтогаз" вернет годовой тариф на газ с 1 мая 2021 года. Стоимость кубометра объявят до 25 апреля, а всех потребителей переведут "по умолчанию".

Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте. "Преимущества годового тарифа и его гибкость уже оценили потребители ГК "Нафтогаз Украины". Время масштабировать этот опыт на всю страну. Наши клиенты, избравшие осенью тариф "Годовой", до сих пор платят за газ по цене, которая была на момент подписания договора", – сказал глава компании Андрей Коболев.

По его словам, сейчас завершается работа над новыми предложениями для семей, они будут доступны с начала мая.

"Годовой тариф, внедряют для защиты потребителей, он будет предоставляться по умолчанию всеми газоснабжающими компаниями, как это предусмотрено проектом решения НКРЭКУ. При этом каждый потребитель сможет изменять годовой тарифный план в течение года на ежемесячный, а также выбрать услуги любого другого поставщика газа", – говорится в заявлении компании.

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