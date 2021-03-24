"Нафтогаз" оголосив про новий тариф: усіх українців переведуть на річні ціни

"Нафтогаз" поверне річний тариф на газ із 1 травня 2021 року. Вартість кубометра оголосять до 25 квітня, а всіх споживачів переведуть "за замовчуванням".

Про це йдеться в заяві компанії, опублікованій на офіційному сайті. "Переваги річного тарифу та його гнучкість вже оцінили споживачі ГК "Нафтогаз України". Час масштабувати цей досвід на всю країну. Наші клієнти, які обрали восени тариф "Річний", досі сплачують за газ за ціною, яка була на момент підписання договору", – сказав глава компанії Андрій Коболєв.

За його словами, зараз завершується робота над новими пропозиціями для сімей, вони будуть доступні з початку травня.

"Річний тариф, який впроваджуватимуть для захисту споживачів, буде надаватися за замовчуванням усіма газопостачальними компаніями, як це передбачено проєктом рішення НКРЕКП. Водночас кожен споживач зможе змінювати річний тарифний план впродовж року на щомісячний, а також обрати послуги будь-якого іншого постачальника газу", – йдеться в заяві компанії.

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