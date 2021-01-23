На субсидии украинцам не хватает 10 млрд грн – Лазебная

Министерство социальной политики Украины обратилось в Минфин с просьбой увеличить программу субсидий примерно на 10 миллиардов гривен.

Глава ведомства Марина Лазебная заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", что сейчас на субсидии предусмотрено 36,6 млрд грн. Эту сумму необходимо увеличить до 45 млрд (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Лазебная добавила, что, когда формировался госбюджет на 2021 год, учитывались цены по состоянию на середину года, и они были меньшими.

"Мы уже видим январь (стоимость коммунальных услуг). В феврале мы будем идти на цену 6,99 (грн за кубометр газа), однако все же не знаем, как будет прогнозироваться вся эта история. Кроме того, отменен льготный тариф на электроэнергию. Все эти обстоятельства дают нам основания обратиться в Министерство финансов за увеличением программы поддержки субсидий", – сказала министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, часть украинцев получила обновленные платежки за коммунальные услуги, однако субсидию, которую обычно начисляют в конце месяца, до сих пор не предоставили.

В Кабмине пояснили, что задержка связана с началом бюджетного года и большим количеством выходных дней.