Украинцев оставили без субсидий: выплаты задерживают еще с прошлого года

Часть украинцев получила обновленные платежки за коммунальную услугу, однако субсидию, которую обычно начисляют в конце месяца, до сих пор не предоставили.

Как рассказали OBOZREVATEL на горячей линии Кабинета министров, задержка связана с началом бюджетного года, большим количеством выходных дней. "Надеемся на быструю нормализацию выплат, пока нет точной даты, когда это произойдет", – пояснили в правительстве.

Как написал на своей странице в Facebook бывший вице-премьер по социальной политике Павел Розенко, задержка составляет уже около 3 недель. "Деньги должны прийти еще 25-28 декабря Люди получили платежки с новыми ценами, а платить нечем. Мало того, что сократили нормативы расчета субсидий, так они еще вовремя людям деньги не выплачивают", – написал Розенко.

"Я, конечно, понимаю, что сейчас многих волнует цена на газ. Но! За декабрь пенсионерам не пришла субсидия. Вообще не пришла ни за что. Зато маме пришёл счёт за отопление пока –1000 гривен. Это за квартиру в 37 квадратов. Это как?", – написала на своей странице в Facebook журналист Марина Петик.

На горячей линии Кабмина разъяснили: субсидия будет, но позже. Все, кто получал выплаты ранее, могут рассчитывать на нее и в январе.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине размер субсидий может снизиться примерно на 40% после карантина. Это связано с новыми правилами учета доходов, а также с перерасчетом размера скидки (обязательный платеж увеличат от 15 до 20% от совокупного дохода семьи).

Министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что чиновники пересмотрят программы, где есть злоупотребления.