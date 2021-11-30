На коммуналке можно будет сэкономить: украинцам разрешат покупать фьючерсы на газ для отопления

В будущем развитие рынка производных финансовых инструментов в Украине позволит гражданам экономить на коммунальных расходах. Так, украинцы смогут покупать на энергобиржах фьючерсы на электроэнергию или поставку газа для отопления.

Как рассказал глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов, пока что это не ближайшая перспектива, так как в Украине еще не созданы необходимые энергетические биржи. Об этом сообщает UBR.ua.

Причем осуществить заказ можно будет очень легко. Как отметил Магомедов, приобрести летом право на поставку газа зимой можно будет через приложение в смартфоне. Сейчас в развитых государствах такая возможность уже есть. Потребители через сервисы смогут выбрать себе поставщика.

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Глава ведомства объяснил, что отличие такой модели от покупки газа у поставщиков, которые тоже сейчас могут предложить летом оплатить поставку энергоносителя зимой, состоит в том, что в первом случае потребитель резервирует для себя только сам ресурс. А уже поставщику гражданин оплачивает готовую коммунальную услугу.

Также развитие рынка производных фининструментов сможет позволит сделать ценообразование в сфере энергетике, в том числе у поставщиков коммунальных услуг, более справедливым. "Мы сейчас слышим о непрозрачных ценах на коммуналку из-за того, что где-то кто-то непрозрачно закупил энергоносители, чтобы предоставить коммунальные услуги, отопление, горячую воду", – рассказывает Магомедов.

Но если в нашей стране создадут энергобиржу производных финансовых инструментов, на которой будет много участников, то это позволит сформировать в Украине внутренний индекс цен. Таким образом, стоимость не будет привязываться к котировкам энергоресурсов за рубежом.

Магомедов указал, что украинский энергорынок хоть и один из крупнейших в Восточной Европе, но он все же привязан к котировкам за пределами государства. "Хотя у нас есть все данные, чтобы можно было создать свой рынок. Просто нам нужно выстроить правильные условия торгов, которыми будут все следовать", – подытожил председатель НКЦБФР.

Ранее сообщалось, что Верхованя Рада заплатила за коммунальные услуги 23,7 млн грн в 2020 году из госбюджета. То есть, из налогов, которые платят рядовые украинцы и бизнес. При этом меры по повышению энергосбережения в парламенте проводить пока не планируют.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что президент Владимир Зеленский считает, что украинцам стоит отказаться от потребления газа и заменить его на электроэнергию. Для этого, считает глава государства, необходимо заменить инфраструктуру и установить тарифы на ток, которые будут действовать как минимум в течение трех лет.