Можно ли получить субсидию украинцам, которые имеют долги за коммуналку

В Украине субсидию не могут получить граждане, имеющие долг за коммуналку в размере более 680 грн (столько составляет 40 не облагаемых налогом минимумов доходов). Но это с учетом того, что есть задолженность, просроченная более чем на 3 месяца.

Видео дня

Однако в помощь от государства можно претендовать, если погасить долг и предоставить соответствующие документы. Об этом рассказали в пресс-службе ПФУ (Пенсионного фонда Украины) в Facebook.

Однако украинцы могут получить жилищную субсидию при наличии долга за поставку и распределение газа, начисленную исполнителем коммунальной услуги со ссылкой на решение суда относительно норм потребления бытовыми потребителями в случае отсутствия счетчиков газа и через приведение объемов природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям.

Как получить субсидию после погашения долга?

Если человек погасил долг за коммунальные услуги и хочет получить субсидию, ему нужно документально подтвердить уплату задолженности или его реструктуризацию. Еще один вариант – обжалование долга в суде в период 2 месяцев с начала сезона.

Если гражданину отказали в предоставлении субсидии, он может подать еще одно заявление. В нем должны быть указаны услуги, по которым отсутствует задолженность по оплате.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, учитывается ли помощь ООН, Красного креста и других международных организаций при начислении субсидии в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!