Учитывается ли помощь ООН и других организаций при начислении субсидии в Украине

Если украинец получает во время войны помощь от международных организаций, например, ООН или Красного Креста, эти средства не учитываются как общий доход семьи. Следовательно, эти деньги не влияют на назначение жилищной субсидии.

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Об этом рассказали в пресс-службе ПФУ (Пенсионного фонда Украины). Соответствующее правило прописано в постановлении Кабмина №632 от 20 июля 2020 года.

Согласно постановлению правительства, в совокупный доход семьи не включаются:

помощь на проживание ВПЛ (внутренне перемещенным лицам);

компенсация затрат на временное размещение ВПЛ.

Чаще всего во время войны выплаты получают именно переселенцы. Однако им разрешается получать жилищную субсидию.

Как ВПЛ оформить субсидию в Украине?

Переселенцы могут подать заявление на получение помощи от государства в приложении Дія или обратившись к спецгосорганам. ВПЛ могут подать документы в центры предоставления административных услуг или обратиться к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады. Еще один вариант – сервисный центр ПФУ.

Можно оформить заявление, не выходя из дома, не только через Дію. Например, есть возможность оформить субсидию с помощью веб-портала Пенсионного фонда или же мобильного приложения ПФУ.

OBOZREVATEL ранее писал о том, что в Украине власти предлагают гражданам получить помощь за площадь жилья сверх нормы. При этом получить субсидию смогут далеко не все украинцы, а только безработные нетрудоспособные лица, которые проживают одни.

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