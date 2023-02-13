Лимитов для регионов больше нет: в YASNO рассказали, откуда в Украине взялось больше света

Уже несколько дней Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" не формирует лимиты потребления электроэнергии для регионов Украины. Это связано с увеличением генерации.

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Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор холдинга YASNO Сергей Коваленко. В настоящее время в Украине работают все девять энергоблоков атомных электростанций.

Также работают дополнительные блоки на некоторых украинских ТЭС, кроме того, более активно работают ГЭС – вместе с АЭС они позволяют производить больше электроэнергии.

Именно это позволяет не формировать лимиты потребления, так что генерационных ограничений на данный момент в Украине практически нет, отмечает Коваленко.

"И это действительно удивительно. Энергетики делают титаническую работу, чтобы мы с вами были с минимальными отключениями или вообще без них", – подчеркнул он.

Однако пока еще рано говорить о том, что систему восстановили настолько, чтобы она могла функционировать совсем без перебоев. В некоторых районах Киева (в части Голосеевского, Святошинского и Шевченковского) сохраняется дефицит пропускной способности сетей.

В YASNO объяснили, что сети НЭК "Укрэнерго", которые были повреждены из-за российских ракетных ударов, еще не могут передавать такие объемы электроэнергии, которые позволили бы обеспечить светом всех жителей украинской столицы. Из-за этого в указанных районах локально могут применять отключения электроэнергии по графикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начали внедрять сообщения о плановых отключениях электроэнергии с помощью SMS-рассылок. Услуга уже доступна в Киеве абонентам мобильного оператора lifecell, однако вскоре может появиться и в других регионах.

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