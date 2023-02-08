Украинцев будут предупреждать об отключениях света через SMS: как подключить услугу

В Украине начали внедрять уведомления о плановых отключениях электроэнергии с помощью SMS-рассылок. Услуга уже доступна в Киеве для абонентов мобильного оператора lifecell, однако вскоре может появиться и в других регионах.

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Об этом сообщил гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко. По его словам, новая функция поможет лучше ориентироваться в графиках. Кроме того, узнать об отключении можно будет даже при отсутствии интернета.

Услуга предоставляется бесплатно. Чтобы ее подключить, нужно:

набрать с мобильного *277#

выбрать опцию "Активировать"

ввести номер группы (узнать можно по ссылке ).

SMS-напоминания будут приходить на телефон за 15 минут до начала стабилизационного отключения. Также уведомления обещают присылать в случае введения экстренных отключений, однако в них не будет указано время. Людям просто сообщат, что графики не действуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разработали мобильное приложение, которое дает возможность узнать, есть ли дома свет. Приложение не взаимодействует с облэнерго или другими энергетическими компаниями – сбор данных осуществляется самими украинцами на волонтерских началах.

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