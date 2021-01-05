Крымчане жалуются на скачок цен из-за РФ: полуостров заселяют силовиками в отставке

В Крыму после аннексии Россией начали стремительно расти цены на продукты питания, а стоимость недвижимости увеличилась в разы.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Местные жители жалуются: цены обещали снизить после открытия Крымского моста, однако ситуация не изменилась.

"Если раньше цены в магазинах и на базарах поднимались только в курортный сезон, а в остальное время мы могли жить по-человечески, то сейчас цены высокие круглый год. Месяц назад подорожало буквально все на 20-30%. Это же кошмар! Люди скупали то, что еще не успели переоценить: крупы, макароны, масло, картошку. Полки пустели на глазах. Но продлилось это недолго, потому что цены подняли резко и практически на все. И это из-за россиян, которые приехали сюда. У них большие зарплаты, пенсии, они могут себе это позволить, а мы побираемся", – возмущается пенсионерка из Ялты Евгения Николаевна.

Российская продукция, как говорят крымчане, плохого качества. При этом их стоимость также высокая. В результате многие жители полуострова ездят за продуктами и лекарствами в Херсонскую область.

"Сюда хлынула подделка и некачественные продукты. Их масло, йогурты, сыры, колбасы есть невозможно – сплошная химия. Все лекарства из России дорогие и очень много подделок. Кто может, заказывает лекарства в Херсонской области. И дешевые продукты тоже везут с материковой Украины", – рассказывает женщина.

РФ активно стимулирует своих граждан скупать недвижимость на полуострове. Так, два крупных российских банка объявили о льготном кредитовании для тех, кто хочет приобрести дом или квартиру в Крыму. Чаще всего сюда переселяются российские чиновники, отставники вооруженных сил РФ, ФСБ, полиции.

Из-за этого цены на недвижимость действительно завышены. Жилье практически не по карману самим жителям полуострова. Но российские граждане активно переезжают сюда жить. Популярностью среди них пользуются Севастополь, Симферополь, Южный берег Крыма – Ялта и близлежащие населенные пункты, Алушта, Алупка.

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