Из-за россиян взлетели цены и пропала вода: разочарованные жители Крыма рассказали, что происходит на полуострове

Жители оккупированного Россией украинского Крыма недовольны тем, что россияне активно заселяют полуостров. По их словам, из-за приезжих не хватает воды, а цены на продукты растут на глазах. Более того, чтобы разместить всех желающих, Крым начали спешно застраивать.

Подробнее о том, что происходит на полуострове, читайте в материале OBOZREVATEL.

Россияне активно скупают недвижимость в Крыму. Риелторы говорят, что по сравнению с прошлым годом, цены на жилье тут выросли на 5-10%.

"Уходит все – и первичка, и вторичка. Клиенты говорят, что хотят проводить отпуск на берегу Черного моря, а на пенсии и вовсе сюда переехать жить и греть косточки на солнышке, любоваться российскими кораблями в море", – с удовольствием рассказывает OBOZREVATEL один из продавцов недвижимости Олег Соболев.

По его словам, россиян не останавливает отсутствие воды на полуострове. "На самом побережье вода есть, она течет из кранов. А если и существуют перебои, то все надеются, что "власть" их решит", – рассказывает риелтор.

РФ активно стимулирует своих граждан скупать недвижимость на полуострове. Так, два крупных российских банка объявили о льготном кредитовании для тех, кто хочет приобрести дом или квартиру в Крыму.

Из-за этого цены на недвижимость действительно завышены. Жилье практически не по карману самим жителям полуострова. Но российские граждане активно переезжают сюда жить. Популярностью среди них пользуются Севастополь, Симферополь, Южный берег Крыма – Ялта и близлежащие населенные пункты, Алушта, Алупка.

Чаще всего сюда переселяются российские чиновники, отставники вооруженных сил РФ, ФСБ, полиции.

По официальным данным РФ, за время оккупации полуострова уровень замещения местного населения россиянами составил 17%. Но на самом деле эта цифра выше, поскольку не все приезжие тут прописываются и покупают недвижимость. Многие просто снимают жилье.

Сами местные жители полуострова недовольны тем, что россияне активно осваивают их землю. И в первую очередь потому, что это стало причиной серьезного роста цен на продукты.

"Если раньше цены в магазинах и на базарах поднимались только в курортный сезон, а в остальное время мы могли жить по-человечески, то сейчас цены высокие круглый год. Месяц назад подорожало буквально все на 20-30%. Это же кошмар! Люди скупали то, что еще не успели переоценить: крупы, макароны, масло, картошку. Полки пустели на глазах. Но продлилось это недолго, потому что цены подняли резко и практически на все. И это из-за россиян, которые приехали сюда. У них большие зарплаты, пенсии, они могут себе это позволить, а мы побираемся", – возмущается пенсионерка из Ялты Евгения Николаевна.

Многие местные жители говоря: им обещали, что после открытия движения по Крымскому мосту сюда хлынут дешевые российские товары.

"А дулечки вам! Сюда хлынула подделка и некачественные продукты. Их масло, йогурты, сыры, колбасы есть невозможно – сплошная химия. Все лекарства из России дорогие и очень много подделок. Кто может, заказывает лекарства в Херсонской области. И дешевые продукты тоже везут с материковой Украины", – рассказывает женщина.

Местные автомобилисты очень нелестно высказываются о водителях, которые приехали в Крым из Москвы, Питера и других российских городов.

"Они не знают местных дорог, не умеют ездить, думают, что можно гнать как в Москве по проспекту. Из-за них много аварий, они создают пробки на дорогах. Едет барышня с собачкой за рулем, питерские номера. Глупая курица, прет без разбора, естественно, стукнула кого-то. Выясняют отношения", – сетует таксист Руслан.

Но больше всего возмущений можно услышать из-за пресной воды, которой на полуострове катастрофически не хватает. Жители недовольны тем, что власти озаботились водоснабжением курортных городов на ЮБК – тех, где много туристов, россиян, и строится недвижимость для них. Туда перебрасывают трубы с водой из местных речушек, озер.

А вот жителям сел, поселков и городов, которые находятся дальше от моря, совсем плохо. Там воду подают по часам, или приходится пользоваться водовозками.

Та же проблема даже в Ялте. Если в санаториях и гостиницах вода еще есть, то жители многоэтажек иногда воды не могут дождаться сутками. Например, на пятый этаж вода может просто не дойти, поскольку ее разбирают жители нижних этажей. Некоторые придумали сливать горячую воду из батарей отопления, чтобы хоть что-то иметь в доме.

Жители Крыма жалуются и на то, что прибрежная зона активно застраивается многоэтажными и частными домами.

"Как правило эту недвижимость скупают москвичи, жители Дальнего Востока, Сибири. Те, у кого есть деньги. Свечки растут прямо посреди дворов, на детских площадках. На протесты местных жителей никто не обращает внимания. А россияне все едут сюда и едут, такое впечатление, что наш полуостров резиновый и всех может принять", – возмущается активист из Ялты Валерий Иванов.

Так в Ялте недавно уничтожили краснокнижные деревья ради будущего строительства высотки. Под нож пошел можжевельник, дуб, земляничник. Жители возмущаются в соцсетях, однако строительства это не останавливает.

Ялтинцы жалуются также, что прямо на территории небольшого двора по ул. Ленинградской ведется строительство 16-этажного дома, там роют котлован буквально под окнами.

Многие местные говорят: когда Россия захватила Крым, они рассчитывали, что заживут, по крайней мере, как итальянские курорты. Сюда потекут деньги рекой, а от туристов отбоя не будет. Местные думали, что на полуострове построят дороги, откроют казино и дорогие гостиницы, которые будут "кормить" полуостров. Однако вместо этого крымчане получили проблему с водой и высокие цены, став гостями на своей земле.