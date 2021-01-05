Кримчани скаржаться на стрибок цін через РФ: півострів заселяють силовиками у відставці

У Криму після анексії Росією почали стрімко зростати ціни на продукти харчування, а вартість нерухомості збільшилася в рази.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Місцеві жителі скаржаться: ціни обіцяли знизити після відкриття Кримського моста, проте ситуація не змінилася.

"Якщо раніше ціни в магазинах і на базарах піднімалися тільки в курортний сезон, а решту часу ми могли жити по-людськи, то зараз ціни високі цілий рік. Місяць тому подорожчало буквально все на 20-30%. Це ж жах! Люди скуповували те, що ще не встигли переоцінити: крупи, макарони, масло, картоплю. Полиці порожніли на очах. Але тривало це недовго, бо ціни підняли різко і майже на все. І все це через росіян, які приїхали сюди. У них великі зарплати, пенсії, вони можуть собі це дозволити, а ми жебракуємо", – обурюється пенсіонерка з Ялти Євгенія Миколаївна.

Російська продукція, як кажуть кримчани, поганої якості. При цьому їх вартість також висока. В результаті багато жителів півострова їздять за продуктами і ліками в Херсонську область.

"Сюди ринула підробка і неякісні продукти. Їхні масло, йогурти, сири, ковбаси їсти неможливо – суцільна хімія. Всі ліки з Росії дорогі й дуже багато підробок. Хто може, замовляє ліки в Херсонській області. І дешеві продукти теж везуть із материкової України", – розповідає жінка.

РФ активно стимулює своїх громадян скуповувати нерухомість на півострові. Так, два великих російських банки оголосили про пільгове кредитування для тих, хто хоче придбати будинок або квартиру в Криму. Найчастіше сюди переселяються російські чиновники, відставники збройних сил РФ, ФСБ, поліції.

Через це ціни на нерухомість дійсно завищені. Житло майже не по кишені самим жителям півострова. Але російські громадяни активно переїжджають сюди жити. Популярність у них мають Севастополь, Сімферополь, Південний берег Криму – Ялта і довколишні населені пункти, Алушта, Алупка.

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