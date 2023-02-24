Украина планирует в 2023 году отказаться от импорта газа: в "Нафтогазе" сделали заявление

Украинская госкомпания "Нафтогаз" планирует в 2023 году отказаться от поставок газа из-за границы. Для этого НАК должна увеличить добычу на 8%, а частные компании – на 16%.

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Об этом рассказал глава НАК "Нафтогаз України" Алексей Чернышов, передает Bloomberg. "Увеличение внутреннего производства является нашей стратегической целью, и мы должны сами этим заниматься. Это не просто вопрос бизнеса – это вопрос выживания и независимости Украины", – сказал он.

За последние месяцы "Нафтогаз" импортировал меньше газа, чем планировалось. По словам Чернышова, компания закупила около половины из запланированных с конца октября 2 млрд кубометров топлива.

Международный валютный фонд (МВФ) в конце 2022-го подсчитал, что в этом году Украине нужно будет закупить 5 млрд кубометров газа. На то же рассчитывает и НАК, исходя из худшего сценария.

Отметим, что Украина в 2022 году добыла около 18,5 млрд куб. м природного газа. По сравнению с 2021-м добыча сократилась на 6% – с 19,8 до 18,5 млрд куб. м. Кстати, это самое низкое значение добычи за последние 20 лет, свидетельствуют предварительные расчеты ExPro.

Отметим, потребление газа в Украине Минэнерго в 2022 году оценивало на уровне около 21 млрд кубометров. То есть для полного самообеспечения топливом не хватает около 3 млрд кубометров собственной добычи.

Напомним, в прошлом году в Украину импортировали больше всего топлива из Словакии – 592,5 млн куб. м (составляет 38,5% всех поставок). В то же время объемы топлива из Венгрии обвалились в 4,5 раза и составляют 482,5 млн куб. м.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-председатель "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявлял, что у страны есть возможность полностью отказаться от закупок газа за рубежом. Заменить импортное топливо можно не только природным газом собственной добычи, но и за счет развития биогаза. В качестве примера он привел Данию, где уже 27% газа в сетях – это биометан (биогаз, доведенный до качества метана).

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