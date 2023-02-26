Жители Северодонецка получают счета за отопление, несмотря на его отсутствие: что происходит

Жители временно оккупированного Северодонецка (Луганская область) продолжают получать счета за коммуналку, независимо от того, проживают ли они в городе или нет. При этом накануне зимы оккупанты обещали людям не начислять плату за газ и электроэнергию (где она есть) из-за отсутствия отопления.

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При этом уже в феврале северодончанам выставили счета с объемами потребления. Об этом сообщает Луганская ОВА в Telegram.

"В городе не в состоянии даже наладить учебный процесс. Ни одна школа не проработала ни дня даже в период, когда этому позволяли и ситуация безопасности, и погодные условия. Перевести детей на дистанционное обучение невозможно при отсутствии интернет связи. Кабельный интернет в Северодонецке оккупанты не починили, а качества мобильного не хватало для обучения. Хотя его в городе нет несколько недель. А последние несколько дней туда и не дозвонишься, потому что все отключено из-за борьбы с партизанами", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во временно захваченном Крыму россияне активизировали привлечение гражданских доноров к сдаче крови, активно пропагандируют эту помощь оккупантам. Кровь нужна для большого количества российских военных, получивших ранения на преступной войне против Украины.

Об этом в оперативной сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В частности, известно о массовом сборе крови у жителей Симферополя. Указывается и о доставке в местный "Центр крови" материалов для переливания из других медучреждений Автономной Республики Крым.

OBOZREVATEL сообщал, что власти страны-агрессора РФ активно пытаются заманить на временно оккупированные территории Украины своих граждан. Россиян всячески поощряют перебираться на "новые русские земли", придумывая для этого все новые методы.

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