Какие тарифы на коммуналку могут вырасти в Украине в 2023 году

В Украине в 2023 году могут вырасти тарифы на коммунальные услуги, в частности, на воду и электроэнергию. Ранее НКРЭКУ, местные власти и Кабмин рассматривали такие варианты повышения, но пока ни одно решение не принято. Тарифы могут возрасти, поскольку планируется пересмотр прайс-кепов (предельных цен), однако их могут и оставить. Прайс-кеп на элекрику действует до 1 апреля, так что уже весной стоимость может измениться.

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Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Он отметил, что даже если тарифы на коммунальные услуги увеличат, то большой пользы это государству не принесет, поскольку из-за этого только возрастет задолженность населения.

"У нас есть закон, который подписан и работает, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду, а также газ и распределение газа не будут расти во время войны и полгода после нее. То есть здесь у нас есть четкое законодательное ограничение. Учитывая, что было заявление главы НКРЭКУ, а они имеют прямое влияние на тарифы на электроэнергию, то есть они своим решением могут принять решение о росте тарифов на электроэнергию и воду. Здесь можно ожидать, как вариант, – поднятия тарифов на водоснабжение, водоотвод и электроэнергию, причем как для бизнеса, так и для бытового потребителя. Но будут ли расти тарифы, пока нет никаких гарантий", – сказал эксперт.

Попенко приводит пример с решением об увеличении тарифа на воду в конце декабря 2022 года, когда подорожание в итоге отменили. Поэтому никаких гарантий того, что тарифы все же увеличатся, пока нет.

"Опять-таки возвращаемся к тарифам для населения и для бизнеса. У нас сейчас прайс-кепы на электроэнергию примерно на уровне 5 грн, но еще осенью пошли разговоры о том, что нужно поднимать стоимость – прайс-кеп – до 6 грн. Поэтому если пошел такой разговор, то можем ожидать и такой вариант, как рост тарифов на электроэнергию. Но снова, любое решение может быть отменено", – пояснил специалист.

Принесет ли пользу возможное увеличение тарифов на коммуналку?

Попенко отмечает: с одной стороны, увеличение тарифов приведет к увеличению задолженности по ЖКУ. Свежий пример – Харьков и Харьковская область.

"В Харькове процент оплаты за коммунальные услуги чуть больше 40%, а в области – чуть больше 10%. То есть повышение тарифов не решит никакой проблемы", – сказал эксперт.

Однако, с другой стороны, добавил Попенко, нужно ремонтировать оборудование, платить зарплаты рабочим и т.д. "Но по моему мнению, еще ни одна страна в мире из-за поднятия тарифов не провела модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому этот вопрос более сложный. Сегодня поднимаем тарифы, а завтра все будет хорошо – так не бывает", – подытожил он.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинцы могут получить субсидию в случае приостановки действия трудового договора. При этом есть несколько условий.

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