Какая реальная себестоимость украинского газа: сколько должны платить

В Украине при себестоимости добычи украинского газа около 3 грн его реальная стоимость должна быть в несколько раз выше. Для того, чтобы добыча оставалась на одном уровне, ежегодно нужно тратить сотни миллионов гривен на новые скважины. Кроме того, дополнительно приходится тратить на доставку голубого топлива и налоги.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Если бы "Укргаздобыча" тратила деньги только на добычу голубого топлива с действующих скважин, ежегодно добыча бы падала на 1 млрд кубов. И в результате уже через 10 лет госкомпания вообще бы не смогла добывать голубое топливо.

Но чтобы не просто сохранить объем добычи, а увеличить его, нужно постоянно проводить дорогостоящую разведку, бурение, привлекать новые технологии, устанавливать современные буровые установки и т.д. И на все это нужны огромные инвестиции.

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Отметим, два года назад на тот момент глава "Нафтогаза" Андрей Коболев оценил себестоимость добычи в 6,5 грн (без учета налогов). Вначале 2021-го на тот момент и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что себестоимость составляет всего 2,4 грн.

"Себестоимость добычи – кстати, она выросла очень сильно, и это тоже вопрос к эффективности деятельности "Нафтогаза", – примерно 2,6 гривни", – сказал он в интервью "Радио Свобода".

Но став главой "Нафтогаза", Витренко "передумал". Теперь же он говорит, что компания на добычу на самом деле тратит больше, чем зарабатывает. И это вполне вероятно, так как для наращивания добычи нужно инвестировать больше, чем можно заработать на продаже голубого топлива.

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