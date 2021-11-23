Сколько платят за газ в Украине и ЕС: откуда берется цена и почему не переплачиваем

Спровоцированный российским "Газпромом" энергетический кризис привел к скачку цен на голубое топливо по всей Европе. Больше приходится платить и украинцам. О том, почему в ЕС газ стоит в разы больше и какой может быть стоимость газа украинской добычи, читайте в материале OBOZREVATEL

Цена на газ по всей Европе достигла исторических отметок. Вынуждены экономить даже жители относительно богатых стран ЕС: пустые комнаты в домах и квартирах закрывают на зиму и не отапливают их, котлы на ночь выключают, потому что в некоторых странах действует высокий ночной тариф.

В то же время в Украине, которая тратит в разы больше газа, чем соседние государства с похожим климатом, стоимость голубого топлива для населения зафиксировали практически на одной из самых меньших отметок – менее 8 грн за куб. Для примера, в Польше, зависимо от поставщика, цена варьируется от 11 до почти 15 грн за куб. В Испании платят больше 16 грн за каждый куб. Детальнее с тарифами в разных странах можно ознакомиться с помощью инфографики.

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"У нас действует шесть разных тарифных планов. За год мы платим где-то 1900 евро (4,7 тыс. грн в месяц). Конечно, экономим. Такого чтобы мы ходили раздетыми в квартире не бывает. Все спим в теплых пижамах, по квартире ходим одетыми и в тапочках. Тут не принято так, как в Украине, чтобы зимой окна открывали на проветривание. Хотя тут зимы щадящие", – рассказывает жительница Алессандрии (Италия) Светлана.

Она вместе с мужем переехала в Италию из Кировограда (сейчас Кропивницкий) 15 лет назад. До коронавируса зарабатывала экскурсиями для русскоязычных, для этого прошла обучение и получила сертификат. А сейчас Светлана работает по своему первому образованию – воспитателем в детском саду. После уплаты всех налогов, "на руки" получает около 1500 евро.

"За все надо платить. Мужу зуб лечили, сразу 250 евро потратили. И это еще знакомый наш украинский дантист. За квартиру мы выплачиваем, она у нас в ипотеке. В месяц отдаем 1000 евро. Еще где-то 300-400 евро уходит на коммунальные услуги. Моей зарплаты только на квартиру, коммунальные услуги, интернет и хватает, а на зарплату мужа живем", – рассказывает украинка.

Проблемы коммунальных долгов здесь не бывает: все понимают, что из-за долгов не только останутся без голубого топлива, но и рискуют заплатить пеню и штрафы (у разных поставщиков могут быть свои санкции).

В Бельгии семья из трех человек платит за газовое отопление около 5,2 тыс. грн в небольшой двухкомнатной квартире. И это при условии жесткой экономии, утепленных домов. Платежка приходит раз в год (или раз в квартал) и платить нужно заранее. То есть, чтобы получать газ в следующем году, за него нужно заплатить в этом. В конце оплаченного периода снимут показания счетчика: если потратить меньше, чем уже заплатил, произведут возврат средств. В обратном случае нужно будет доплатить.

Таким образом многие страны решили для себя проблему накопления задолженности. И к голубому топливу здесь относятся как и к любому другому товару – сперва выбери поставщика, затем заплати, а уже потом пользуйся.

"Санкции зависят от компании. Одна из частных водопроводных компаний в Брюсселе, например, дает штраф 5 евро за первое напоминание о просрочке и 10 евро за второе напоминание", – рассказывает киевлянин Никита, который уже несколько лет живет в Бельгии.

Иногда платежи за отопления входят в стоимость аренды (для тех, кто арендует недвижимость). Речь идет не только о странах ЕС. И если не заплатить вовремя, владельцы жилья просто выселят. "Я живу в провинции Остров принца Эдуарда. Во всех провинциях все по-разному абсолютно, нельзя сказать "в Канаде вот так-то". По коммуналке мы платим только за электричество. Нам пришел счет за 10 дней с 22.10 (когда мы въехали в квартиру) по 01.11– мы заплатили $63.39 (почти 1700 грн, – ред.). Из них $42.44 – это услуга подключения электричества в квартире. За 33 киловатта мы заплатили $13", – рассказывает украинка Анастасия.

В странах ЕС не только платят больше за коммуналку, но и больше зарабатывают. Украинцы же оказались в сложном положении: газ за границей приходится покупать по тем же ценам, что и, к примеру, французы, при этом госбюджет Франции примерно в 16 раз больше, а французские зарплаты почти в 6 раз выше.

Украинские политики часто спекулируют вопросом тарифов на газ. Мол, у Украины есть дешевый газ собственной добычи и его можно продавать по цене чуть ли не в несколько гривен за куб. Здесь часто используют определение "себестоимости" газа. Однако в нее не включают огромные инвестиции в добычу.

Если государственная "Укргаздобыча" будет выкачивать голубое топливо и с тех скважин, которые уже есть, в лучшем случае объемы голубого топлива будут падать на 10% (или 1 млрд кубов) ежегодно. То есть если просто качать газ, то через 10 лет все месторождения исчерпаются. Так делали во времена СССР, когда Украина была одним из главных поставщиков голубого топлива. И как результат, по всей стране находятся законсервированные скважины. Чтобы возобновить добычу, необходимо привлекать сотни миллионов долларов инвестиций.

В 2019-м на тот момент глава "Нафтогаза" Андрей Коболев говорил, что себестоимость добычи газа составляет 2,5 доллара за куб. Это примерно 6,5 грн. Но эта цифра не включает налоги, транспортировку, выплату кредитов.

А вот Юрий Витренко, выполняя обязанности министра энергетики, вначале 2021-го говорил, что себестоимость кубометра составляет 2,6 грн. "Мы знаем, и это тоже небольшая тайна, что себестоимость добычи – кстати, она выросла очень сильно, и это тоже вопрос к эффективности деятельности "Нафтогаза", – примерно 2,6 гривни. То есть в 2-3 раза меньше, чем цена, которую сейчас платит население. Нужно еще учесть тариф на передачу. Но в принципе в любом случае себестоимость намного меньше, чем рыночная цена", – сказал он в интервью "Радио Свобода".

Но уже в сентябре Витренко в качестве главы "Нафтогаза", заявил, что на самом деле компания тратит на добычу газа больше, чем зарабатывает на его продаже. И это при тарифе в почти 8 гривен за куб.

Цена на газ, как и на хлеб, картофель и т.д., формируется исходя из целого ряда факторов. И подсчет себестоимости добычи без учета инвестиций в новые скважины можно сравнить с попыткой подсчитать стоимость картофеля, оценив расходы на сбор урожая.

Но в отличие от овоща, чтобы получить еще один "урожай", недостаточно посадить картофель. Для газа необходимо получать лицензии, проводить разведку, бурения, тратить огромные суммы на оборудование. И в результате далеко не факт, что получится выкачать то количество газа, на которое рассчитывали.

Сейчас весь добытый госкомпанией газ идет на нужды населения. Его цена действительно может быть ниже, но тогда нужно смириться с тем фактом, что уже в обозримом будущем у Украины вообще не будет собственного голубого топлива. А чтобы наращивать добычу, за это придется платить.