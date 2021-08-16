Кабмин ввел новые тарифы на электроэнергию: сколько теперь будем платить каждый месяц

В Украине с 1 октября стоимость кВт*час электроэнергии снизят с 1,68 до 1,44 грн (при потреблении до 250 кВт*час в месяц). Такое решение уже принял Кабмин. В результате, зависимо от объемов потребления, суммы в платежках могут сократиться примерно на 24-60 грн в месяц (зависит от объемов).

OBOZREVATEL для примера рассчитал, сколько будет платить за ток семья, которая тратит 100, 300 и 500 кВт*час в месяц. К первой группе в первую очередь относятся пенсионеры. Всего до 100 кВт*час в месяц тратит около 40% семей. Тут стоит отметить, что снижение тарифа затронет абсолютное большинство потребителей.

Семья, которая потребляет 100 кВт*час электроэнергии в месяц:

сейчас: 168 грн

с 1 октября: 144 грн

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Семья, которая потребляет 300 кВт*час в месяц:

сейчас: 504 грн

с 1 октября: 444 грн;

Семья, которая потребляет 500 кВт*час в месяц:

сейчас: 840 грн;

с 1 октября: 780 грн;

Отметим, правительство разработало несколько проектов пересмотра цен на электроэнергию. И все они предполагали, что цены вырастут. Однако в результате давления со стороны Офиса президента решили внедрить другой вариант: украинцы будут платить меньше, но при этом деньги заберут у облэнерго. Компании должны были тратить их на модернизацию инфраструктуры, а теперь направят средства на компенсацию низких цен на ток.

Как ранее писал OBOZREVATEL: