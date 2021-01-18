Кабмин обнародовал постановление о снижении цены на газ. Документ

Кабинет министров Украины обнародовал текст постановления, которым вводится предельная цена на газ для населения в размере 6,99 грн за куб. м.

Она будет действовать с 1 февраля до 31 марта, сказано в документе №25 от 18 января, который опубликован на Правительственном портале (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Так, цена ограничена путем расширения постановления №1236 о карантине. Оно дополнено следующим абзацем: "Установить с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, предельную цену на природный газ по договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды", на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 куб. метр (с учетом НДС, платы за транспортировку магистральными газопроводами к внутренним точкам выхода из газотранспортной системы)".

Напомним, что правительство приняло решение зафиксировать цену на газ в понедельник, 18 января.

Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, цена в 6,99 грн является самой низкой, которая зафиксирована на украинской бирже. По его словам, цена на газ в среднем снизится на 30%, а для некоторых семей – на 40%.

В целом, по подсчетам Кабмина, это позволит сэкономить около 500-800 грн в месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%. Это вызвало волну протестов в стране.