Из-за вентиляции украинцы теряют до 40% тепла в квартирах: что делать

В Украине в квартирах и домах потери тепла через вентиляцию могут составлять до 40%. Учитывая стоимость отопления жилого помещения площадью в 70 квадратов, только через вентиляцию можно терять до 632 грн в месяц.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Самостоятельно утеплять вентиляционный канал нельзя. Это может опасно для жизни, особенно если вы пользуетесь газовой плитой или котлом. Угарный газ не должен накапливаться в квартире. Он, в отличие от бытового газа, не имеет специальных примесей с запахом, поэтому может быть незаметен. Но в результате отравления угарным газом возможна потеря сознания или даже смерть.

Потери тепла из-за вентиляции возможны в том случае, если при проектировании были допущены ошибки, кроме того, через вентиляцию в квартиру может попадать холодный уличный воздух. Проверить этом можно, прислонив ладони к вентиляционному каналу. Если вы почувствовали, как в квартиру с улицы поступает холодный воздух, значит, потери тепла могут быть значительными.

В таком случае можно купить рекуператор тепла. Он не дает холодному воздуху заходить в помещение, однако обеспечивает вентиляцию. Стоимость такого устройства может достигать около 5 тыс. грн.

Действительно значительный эффект может дать утепление всего дома по периметру, включая подвали крышу. Однако для реализации такого способа необходимо потратить миллионы гривен. Утеплять многоэтажку следует полностью, а не отдельными "лоскутами". При втором способе смещается точка росы и может появиться плесень. Также это приводит к появлению микротрещин в стенах дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд передал в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными преступным путем (АРМА), 26 областных и городских операторов газораспределительных систем. Все эти предприятия принадлежат Региональной газовой компании Дмитрия Фирташа.

Предприятия обвинили в неуплате в госбюджет 1,48 млрд грн. Украинцы платят за доставку газа облгазам. За сам газ деньги поступают поставщику.

1,5 млрд грн, вероятно, не были уплачены в период с 2017 года, тогда в тарифе не было средств на плату в бюджет за использование сетей. По версии ГБР, компания Фирташа получила облгазы с нарушением процедур.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!