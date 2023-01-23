Холодильник, парафин и ковры: эксперт назвал необычные способы согреться в квартире

Украинцы еще до начала отопительного сезона и блэкаутов запаслись обогревателями, грелками и теплыми одеялами. Однако некоторые способы сохранить тепло в помещении все еще не очень популярны, хотя и эффективны.

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Об этом рассказал эксперт по энергоэффективности Дмитрий Колосовский. В частности, специалист перечислил такие не очень популярные среди украинцев способы:

Парафин вместо воды

Обычная водяная грелка считается универсальным способом для личного согревания в условиях отсутствия отопления и электричества. Самодельный вариант грелки из пластиковой бутылки способен сохранять тепло 1-1,5 часа. Однако, по словам Колосовского, есть альтернатива.

"Знаю наших николаевских ребят, которые делают интересные штуки – по сути они консервируют парафин. Эти консервные банки работают по тому же принципу, что и грелка из бутылки с водой, только они держат тепло намного дольше. Принцип их работы такой: консервная банка опускается в кипяток или чуть-чуть нагревается на плите и потом в течение 4 часов отдает полученное тепло", – отметил эксперт.

Если пытаться сделать такую парафиновую грелку самостоятельно (например, закупорив стеклянную банку), важно следовать двум правилам безопасности:

– парафин нужно заливать не более чем на треть от общего объема емкости, т.к. при нагревании материал будет расширяться, и банка может треснуть;

– ни в коем случае не перегревать парафин, чтобы банка не взорвалась, – таком случае можно получить серьезные ожоги.

Парафиновую грелку в стекле нельзя греть на открытом огне или ставить на электроплиту. Ее можно только класть в горячую воду и держать там, пока парафин не станет жидким.

Ковры на стенах

Главная задача жителей многоквартирных домов в случае перебоев с отоплением – не генерировать тепло, а сохранить уже имеющееся. "Бабушкин" способ с коврами на стенах в этом случае очень полезен, хотя и не пользуется популярностью.

"Если у вас есть фасадная стена, которая выходит на улицу, то тут поможет ковер на стене. Как бы это смешно и банально не звучало, ковер действительно поможет отсечь часть теплопотерь и добавить процент тепла в помещение", – рассказал специалист.

Он добавил, что лучше всего развесить ковры в одной комнате. Той самой, в которой во время отключений тепла будет жить вся семья.

Тепло от холодильника

Если возникают проблемы с отоплением, но электричество в квартире бывает, то украинцам советуют отодвинуть холодильник от стены. Дело в том, что при работе этот прибор выделяет даже больше тепловой энергии, чем холода.

"На задней стенке холодильника находится испаритель, который выделяет тепло. В зависимости от модели холодильника можно выдвинуть его немного из ниши,чтобы между холодильником и стеной было чуть больше пространства, 5-10 сантиметров, что позволит циркулировать теплому воздуху и тем самым добавить какой-то процент тепла на кухне", – рассказал специалист.

Один из неочевидных плюсов такого способа – отсутствие "лишнего" потребления электроэнергии, ведь холодильник будет работать в любом случае. Также этот лайфках пригодится жителям старых домов с плохой проводкой, где опасно использовать электрические обогреватели.

Также Колосовский добавил, что в случае отключений света менее чем на 10 часов переживать за сохранность продуктов не стоит. Главное сразу после отключения электроэнергии вытащить продукты на ближайшие часы и больше не открывать холодильник, пока не дадут свет.

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