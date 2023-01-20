Как топить печь правильно: четыре простых способа сэкономить на дровах

Из-за отключений света в Украине жители частных домов все активнее используют печное отопление. Правильное использование дров поможет сократить их расход, а "заправлять" печь придется реже.

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Значение имеет как выбор самих дров, так и способ их укладки. OBOZREVATEL разбирался, как экономнее всего использовать печное отопление.

Как продлить горение дров – 4 способа

Выбрать способ укладки . Она должна быть плотной, но не до конца. Доступ воздуха необходим, чтобы дрова горели, но если его будет слишком много, топливо быстро закончится.

. Она должна быть плотной, но не до конца. Доступ воздуха необходим, чтобы дрова горели, но если его будет слишком много, топливо быстро закончится. Закрывать и открывать задвижку вовремя. По той же причине, связанной с циркуляцией кислорода, дрова при открытой задвижке горят быстрее. Однако если воздуха слишком мало, пламя может потухнуть, а также будет образовываться лишняя сажа. Важно соблюдать баланс.

Заранее готовить дрова к розжигу . Холодные дрова тратят много тепла на повышение собственной температуры еще до того, как загорятся. Эту энергию можно расходовать сразу на отопление помещения, если заносить древесину в теплое место за 2-3 дня до использования.

. Холодные дрова тратят много тепла на повышение собственной температуры еще до того, как загорятся. Эту энергию можно расходовать сразу на отопление помещения, если заносить древесину в теплое место за 2-3 дня до использования. Выбирать правильные породы древесины. Чем плотнее древесина – тем дольше горение и больше горячих углей. Лучше всего подходят твердые лиственные породы: клен, орех, береза, вишня, лиственница, бук, дуб, платан, груша, яблоня. Список дров, которые лучше не использовать, смотрите ниже на странице.

Какие дрова нельзя покупать для печи

Некоторые дрова совершенно не подходят для горения в печи, объясняет специализированный портал Ukrbio. Другие можно использовать, но не получится сэкономить на их количестве.

Вот список пород древесины, дрова из которой не подходят для печного отопления:

Хвойные породы древесины (сосна, ель, туя)

Липа, осина, тополь

Береза

Вяз

Кедр

У всех этих пород есть существенные минусы. Они или слишком быстро сгорают, или коптят и засоряют печь. Еще одна проблема – большой уровень задымления, что нельзя назвать комфортным для жилого помещения даже при наличии хорошо работающего дымохода.

Дрова из твердых лиственных пород, о которых говорилось выше, стоят довольно дорого. Но именно они помогают экономить, так как их расход существенно ниже, чем у мягких или хвойных пород.

Кроме того, например, буковые и дубовые дрова могут гореть даже сырыми. Также твердые породы древесины имеют самый высокий показатель теплоотдачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью 2022 года из Украины запретили вывозить и продавать топливную древесину. Теперь дрова будут накапливают внутри страны – этот вид топлива стал критически важным в условиях полномасштабной войны и массированных ракетных атак России на украинскую инфраструктуру.

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