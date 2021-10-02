Филатов назвал фиксированную цену на газ для бюджетных организаций

Меморандум между местными властями, Офисом президента и НАК "Нафтогаз" предусматривает фиксированную цену на газ для бюджетных организаций на уровне 13 600 гривен с НДС за тыс. куб.метров. Для населения она составит 7 400 гривен соответственно.

Об этом в пятницу, 1 октября, сообщил мэр Днепра Борис Филатов в студии "Свободы слова Савика Шустера". "Наши роддома, больницы, школы будут с теплом", – заявил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как отметил городской глава Днепра, местное самоуправление после подписания этого документа "получило все гарантии о неподнятии цен на газ, в том числе по инициативе президента".

Кроме того, сказал Филатов, государство взяло на себя ответственность субсидировать неплатежеспособные громады.

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Договоренности стали результатом компромиссов и "тяжелейших переговоров", добавил мэр.

Напомним: Меморандум предусматривает, что в грядущем отопительном сезоне тарифы для населения повышать не будут. Его подписали в четверг, 30 сентября.

Филатов во время выступления на Конгрессе при президенте Украины, где утвердили документ, заявил: "Всем участникам переговоров удалось сделать практически невозможное".

О том, какие тарифы на голубое топливо в Украине установили поставщики и кто заплатит больше на 4 тыс. гривен – читайте в новости по ссылке.

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Ранее OBOZREVATEL писал: в Украине с 1 октября может начаться плавное укрепление гривны. Есть вероятность, что курс доллара снизится до рекордной в 2021 году отметки. Еще в этом месяце стоит ожидать новых цен на газ и электроэнергию, а также перерасчета нормативов на коммуналку.