Филатов – о решении Конгресса при президенте: тарифы для населения повышать не будут

30 сентября в столице во время заседания Конгресса при Президенте Украины мэр Днепра Борис Филатов и руководители других украинских городов подписали меморандум между Палатой местных властей и Офисом Президента, а также правительством и НАК "Нафтогаз". Документ предусматривает, что в грядущем отопительном сезоне тарифы для населения повышать не будут.

Комментируя принятие такого решения, Борис Филатов назвал подготовку к нему бесценным опытом, отметив, что этому предшествовали тяжелые переговоры.

"Всем участникам переговоров удалось сделать практически невозможное. Наш сегодняшний опыт в рамках Конгресса должен стать теперь правилом, а не исключением. Потому что у нас одна страна и нам нечего делить", – сказал мэр Днепра во время выступления на конгрессе. Он отметил: сейчас эта площадка для переговоров работает и дает результаты – несмотря на опасения скептиков.

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По словам Филатова, решение тарифного вопроса стало доказательством того, что даже сложные проблемы в стране можно преодолеть совместными усилиями: "Местное самоуправление наконец увидело надежного партнера в центральной власти. А та, в свою очередь, наконец поняла значение и вес местного самоуправления. Я хотел бы сказать особые слова благодарности Президенту Украины Владимиру Зеленскому за то, что справедливо и объективно слушал обе стороны, модерировал дискуссию, аргументировал, убеждал и даже успокаивал присутствующих, когда кипели страсти".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский во время заседания отметил, что сейчас нет соревнований между центральной и местной властями. "Главное, что к отопительному сезону – к этому финишу – мы приходим вместе. И важно, что от этого наши граждане только победят", – подчеркнул глава государства.