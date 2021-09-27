Украинцам пересчитали тарифы на газ в октябре: кто заплатит за отопление на 4 тыс. больше

В Украине в октябре месячные тарифы на газ пересчитал ряд поставщиков. Больше всего заплатят клиенты "ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ" – вместо 20,96 за каждый куб они будут платить 31,06 грн. В результате отопление дома в среднем может подорожать зимой на 4,1 тыс. грн в месяц.

Это следует из данных мониторинга OBOZREVATEL. Стоит отметить, что по месячным ценам платят только те украинцы, которые сами приняли решение перейти с годовых тарифов. Еще в мае всех потребителей автоматически перевели на годовые тарифы.

Какие цены предлагают в октябре:

"КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ" – 30,5 грн (было 19,8 грн в сентябре);

"ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" – 13 грн за куб (без изменений).

Поставщик последней надежды – 12 грн за куб (цена не изменилась);

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"ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ" – 31,06 за кубометр (в сентябре было 20,96 грн);

"АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ" – 19,95 грн (было 12,5 грн);

"ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ" – 16,76 грн (цена не изменилась);

"ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" – 12,98 грн (без изменений).

Отметим, такой значительный рост месячных тарифов связан с ситуацией в Европе. Там из-за действий "Газпрома", который резко ограничил поставки, отказался закупать дополнительные мощности украинской ГТС, спровоцировал дефицит голубого топлива.

Российская компания пошла на такие действия для того, чтобы вынудить европейцев не препятствовать запуску "Северного потока-2". Также, по оценкам "Нафтогаза", они планируют кардинально изменить ситуацию на рынке и перейти на долгосрочные контракты со странами ЕС. Это может укрепить их положение.

Как ранее писал OBOZREVATEL: