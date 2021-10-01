Украинцев ждут новые тарифы на коммуналку, курс доллара и пенсии: что изменится в октябре

В Украине с 1 октября может начаться плавное укрепление гривни, есть вероятность, что курс доллара снизится до рекордной в этом году отметки. Еще в новом месяце стоит ожидать новых цен на газ и электроэнергию, а также перерасчета нормативов на коммуналку.

Украинцы, которые уже находятся на заслуженном отдыхе, смогут получить прибавки к пенсиям. А вот те, кто любит пользоваться фейковыми больничными, столкнется с проблемами.

О том, как и почему изменится жизнь украинцев в октябре, читайте в материале OBOZREVATEL.

В октябре стоимость валюты может достичь рекордных 26,2 грн/$, рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Правда, эксперт озвучивает и более пессимистичный сценарий, при котором валюта может незначительно подорожать до 26,7 грн/$.

Видео дня

В целом же рекордно низкая стоимость доллара с начала года – 26,5 грн/$. Если же оценки Иосуба окажутся верными, несмотря на начало "высокого" сезона на валютном рынке доллар может упасть до новой отметки.

"Укрепление гривни во многом связано с благоприятной ситуацией на внешних рынках. Положительно сказывается на курсе и распределение МВФ специальных прав заимствования (SDR), которое позволило нарастить в августе международные резервы до $31,5 млрд", – пояснил Иосуб.

Также позитивно на ситуацию влияют и новые переговоры с миссией МВФ. В Минфине уверены, что транш, вероятно, получат уже в этом году. Эти деньги позволят обслуживать и погашать долговые обязательства, компенсировать дефицит бюджета.

Отметим, Украина сейчас состоит в худшем формате отношений с кредитором, когда деньги одалживаются на пополнения бюджета. Следующим может стать кредиты для пополнения золото-валютных резервов. При этом есть страны, которые берут деньги в МВФ только на конкретные проекты, при этом проводят консультации о том, как лучше проводить экономические реформы и нововведения. Наиболее хорошим считается партнерство, при которой страна сама выступает кредитором и делится своим опытом.

Поставщики голубого топлива уже объявили новые месячные цены на октябрь. Годовые тарифы при этом не изменили (они будут стабильными с мая 2021-го до мая 2022-го). К примеру, компания "ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ" повысила свои цены с 20,96 до 31,06 грн/$.

А вот изменения в ценах на электроэнергию будут более существенными. С 1 октября вместо 1,68 грн за каждый кВт*час придется платить 1,44 грн за кВт*час. В результате, к примеру, те, кто использует 250 кВт*час в месяц, в сентябре заплатят за "ток" вместо 420 всего 360 грн за месяц.

В Украине с 1 октября вступят в силу новые нормативы на коммунальные услуги. Их используют при расчете размера субсидий. На время карантина эту норму урезали (идея состоит в том, что украинцы сидели по домам и больше тратили). Это приведет к значительному изменению размера "скидки".

Как рассчитал для OBOZREVATEL экс-министр соцполитики Андрей Рева, для одного пенсионера (при учете средней выплаты) субсидии уменьшатся примерно на 700 грн. Так, сейчас украинец на заслуженном отдыхе может претендовать на выплату в размере 1779,9 грн, а по новым правилам получит всего 1035,8 грн.

Здесь стоит отметить, что деньги, которые государство тратит на выплату субсидий – собранные со всех украинцев налоги. При этом часть семей, которая получает скидку, на самом деле имеет высокие зарплаты в конвертах, однако для налоговой показывает только минималку. И чем выше субсидии, тем больше каждый налогоплательщик отдает своих средств на поддержку тех, кто самостоятельно не может платить за коммуналку.

В Украине с 1 октября до 400 грн к пенсии смогут получить те украинцы, которые достигли возраста 75 лет. В 2020-м такую же доплату получили 80+, теперь же очередь дошла и к еще одной возрастной категории.

Стоит отметить, что для прибавки нужно выполнить минимальные требования по стажу. Для мужчин это 25 лет, а для женщин на пять лет меньше. Других же повышений в этот период не ожидается.

С 1 октября, чтобы уменьшить количество фейковых больничных, все справки переведут в онлайн. Это, как считают в правительстве, позволит сократить количество случаев, когда справки за деньги покупают в больницах здоровые украинцы.

А так как стоимость больничного компенсируют из бюджета Фонда соцстраха, такие действия приводят к потерям в бюджете. Только за первые восемь месяцев 2021-го на выплату больничных потратили 10 млрд грн. Проверить без электронных больничных можно только около 10% от общего количества справок. А вот с электронными больничными все действия врачей можно будет легко отследить. И продавать справки будет сложнее.

В целом же октябрь может запомнится украинцам укреплением гривни, подорожанием коммуналки и длинными выходными в честь Дня защитников Украины.