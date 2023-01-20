Электричество в Украине будут отключать целые сутки, однако ситуация улучшается: детали

В Украине снизился дефицит мощности в энергосети. Достичь этого удалось благодаря наращиванию производства электричества – в частности, за счет выхода из ремонта одного из блоков ТЭЦ. Тем не менее, мощностей для полноценного обеспечения украинцев электричеством все равно не хватает – по состоянию на 20 января генерация может покрыть только три четверти необходимого объема. В связи с этим по всей стране применяются отключения света.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: всем облэнерго были доведены суточные лимиты потребления, превышение которых приведет к экстренным отключениям – поскольку в таком случае возможно возникновение аварийных ситуаций.

Также в компании рассказали: увеличение производства электроэнергии достичь удалось не только за счет выхода из ремонта одного из блоков ТЭЦ. Этому также поспособствовал рост генерации на:

других ТЭЦ и ГЭС;

возобновляемых источниках энергии.

В то же время, по информации ДТЭК, уменьшение дефицита мощностей позволило не применять 20 января экстренные отключения даже в тех регионах, где они действовали последние несколько суток. В частности:

в Киеве и области;

Одесской;

Днепропетровской областях.

Как пользоваться графиком отключений

Для жителей Киева 9 декабря запустили новый график стабилизационных отключений электроэнергии. Состоит он из 3 категорий:

белый – свет есть.

Это периоды, когда ДТЭК Киевские электросети гарантирует наличие электроэнергии.

Серый – света нет.

"Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему", – рассказали в компании.

Светло-серый – возможные отключения.

В эти периоды времени отключение может быть применено по причине увеличения дисбаланса в системе. Также рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация, когда света нет более 8 часов, не является нормальной. Ее причиной может являться авария. В таком случае следует обратиться в ОСМД или ЖЭК.

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