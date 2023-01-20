Электричество в Украине будут отключать целые сутки, однако ситуация улучшается: детали
В Украине снизился дефицит мощности в энергосети. Достичь этого удалось благодаря наращиванию производства электричества – в частности, за счет выхода из ремонта одного из блоков ТЭЦ. Тем не менее, мощностей для полноценного обеспечения украинцев электричеством все равно не хватает – по состоянию на 20 января генерация может покрыть только три четверти необходимого объема. В связи с этим по всей стране применяются отключения света.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: всем облэнерго были доведены суточные лимиты потребления, превышение которых приведет к экстренным отключениям – поскольку в таком случае возможно возникновение аварийных ситуаций.
Также в компании рассказали: увеличение производства электроэнергии достичь удалось не только за счет выхода из ремонта одного из блоков ТЭЦ. Этому также поспособствовал рост генерации на:
- других ТЭЦ и ГЭС;
- возобновляемых источниках энергии.
В то же время, по информации ДТЭК, уменьшение дефицита мощностей позволило не применять 20 января экстренные отключения даже в тех регионах, где они действовали последние несколько суток. В частности:
- в Киеве и области;
- Одесской;
- Днепропетровской областях.
Как пользоваться графиком отключений
Для жителей Киева 9 декабря запустили новый график стабилизационных отключений электроэнергии. Состоит он из 3 категорий:
- белый – свет есть.
Это периоды, когда ДТЭК Киевские электросети гарантирует наличие электроэнергии.
- Серый – света нет.
"Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему", – рассказали в компании.
- Светло-серый – возможные отключения.
В эти периоды времени отключение может быть применено по причине увеличения дисбаланса в системе. Также рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами.
Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация, когда света нет более 8 часов, не является нормальной. Ее причиной может являться авария. В таком случае следует обратиться в ОСМД или ЖЭК.
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