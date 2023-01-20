Выключать свет в Украине в течение суток будут всем: какая ситуация в регионах

Ситуация в энергосистеме Украины немного улучшилась – это позволило не применять экстренные отключения в ряде регионом, где они действовали последние несколько суток. Речь идет, в частности, о Киеве и области, Одесской и Днепропетровской областях. Тем не менее, имеющихся мощностей все равно не хватает для бесперебойного обеспечения украинцев электричеством. В связи с чем 20 января в стране продолжат применять плановые отключения.

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Об улучшении ситуации рассказали в ДТЭК. "Графики отключений на 20 января. "Укрэнерго" предоставил новые ограничения потребления электроэнергии. ... Такие лимиты позволяют применить в Одесской области графики стабилизационных отключений с 7:00 до 24:00, в других упомянутых регионах – круглосуточно", – говорится в сообщении.

Тем временем в Ивано-Франковской области свет 20 января будут отключать по очередям. График здесь.

В Житомирской области также действуют почасовые графики. Ознакомится с ними можно тут.

Почасовой график применяют и в Винницкой области. Детали здесь.

"Лимит на 20 января остался без изменений. Следовательно, почасовые отключения будут осуществляться по двум очередям одновременно согласно графику отключений. Ночью – за одной очередью", – рассказали в Хмельницкоблэнерго.

По очередях планируют отключать свет и в Полтавской области. Причем одновременно по двум – основной и дополнительной. Детали здесь.

"Почасовые стабилизационные отключения начнутся в 8:00, одновременно будут погашаться вторая и третья очереди. После 20:00 почасовых стабилизационных отключений не запланировано", – рассказали в Запорожьеоблэнерго.

Как сообщал OBOZREVATEL, вручную отключать свет по жалобам соседей украинцам не будут. В ДТЭК опровергли распространившуюся в сети информацию о создании специальных бригад.

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