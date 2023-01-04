Электричества станет больше: Украина получит большое количество трансформаторов и генераторов

По состоянию на 4 января Украина договорилась с партнерами о поставках около 1 800 трансформаторов. Также будут поставлены почти 8 000 генераторов разной мощности.

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Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, не назвав, впрочем, сроков получения оборудования. Он отметил, что Украина получит генераторы:

мощностью до 100 кВт – 7 000 шт.;

более 100 кВт – 600 шт.

Кроме того, сообщил министр, достигнуты договоренности по поставкам других компонентов, необходимых для обеспечения работы энергоинфраструктуры. В частности:

более 40 км кабеля;

сотни наименований запчастей, с помощью которых энергетики смогут производить ремонт пострадавших от обстрелов объектов.

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал, что замена уничтоженных российскими обстрелами трансформаторов начнется не раньше весны. Ведь первые из них придут в Украину, по ожиданиям, в марте-апреле.

"Трансформатор – это 250-тонный агрерат, размером в 1,5 железнодорожных вагона. Он крайне высокотехнологичен. ... Когда он будет произведен, самолета, который мог бы перевезти 250 тонн, больше в мире не существует. Поэтому придется везти кораблями. А это еще 5-6 недель на дорогу. Поэтому первые трансформаторы доедут в Украину в марте-апреле. До того времени будет очень сложно", – сказал Харченко.

В "Укрэнерго" же уже признали: и ремонт разбитой инфраструктуры, и создание новой займет годы. "Построить новую высоковольтную подстанцию – это несколько лет. Обеспечить ее надежную эксплуатацию в сети – это годы ежедневной круглосуточной кропотливой работы наших специалистов", – рассказали в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам министра энергетики Германа Галущенко, энергосистема Украины доказывает свою устойчивость на протяжении уже почти трех месяцев массированных атак, что свидетельствует об эффективности наработанных решений. Тем не менее исключать возможность полного блекаута в стране нельзя.

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