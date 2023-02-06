Дефицит мощности значительный: где в Украине самая напряженная ситуация с отключениями света
По состоянию на 6 февраля в Украине выросло потребление электроэнергии. В связи с этим в стране сохраняется дефицит мощности, который особенно ощутим в пиковые – утренние и вечерние – часы. Результат – доведение всем областям лимитов потребления.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: на утро суток аварийные отключения применялись в 2 регионах. В частности:
- в Одессе и близлежащих районах – из-за масштабной аварии на подстанции;
- в Киеве и Киевской области – из-за сетевых ограничений.
"Всем операторам систем распределения доведены лимиты потребления. Превышение лимитов приводит к созданию аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: генерация электричества не покрывает всех текущих потребностей Украины. "Имеющийся объем производимой электроэнергии недостаточен для покрытия потребления в полном объеме", – рассказали энергетики.
Кто получает электричество
Как объяснили в "Укрэнерго", выработанная электроэнергия делится на обеспечение работы ряда потребителей. В частности:
- энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы);
- промышленности;
- населения.
Почему выросло потребление
На рост потребления электроэнергии в Украине 6 февраля повлиял ряд факторов. Ими, как рассказали энергетики, являются:
- начало рабочей недели;
- значительное похолодание.
"Следовательно, в стране сохраняется дефицит мощности, который особенно ощутим в утренние и вечерние часы. Это пики потребления", – признали в "Укрэнерго".
Сколько генерирующих мощностей недоступно
В связи с временной оккупацией энергообъектов Украине недоступно более 10 ГВт установленных мощностей. Речь, в частности, идет о:
- самой большой в Украине и Европе Запорожской АЭС;
- Запорожской ТЭС;
- Луганской ТЭС;
- Углегорской ТЭС;
- Каховской ГЭС;
- большинстве ветровых и солнечных электростанций.
"Кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы", – рассказали энергетики.
Как сообщал OBOZREVATEL, лимиты потребления электроэнергии для каждой области определяются на основании количества жителей в ней, развитости промышленности, фактического потребления и среднемесячной температуры. Кроме того, на них влияет общий объем генерации, состояние сети, предварительный уровень потребления в этот период и ряд других параметров.
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