Тарифы на отопление: чего ждать осенью

В Украине идет подготовка к следующему отопительному сезону. Ежегодно тема тарифов становится поводом для спекуляций и 2021 не станет исключением. Почему этот вопрос стоит обсуждать еще летом? И почему, несмотря на различные прогнозы, последний отопительный сезон прошел достаточно спокойно?

Подписание 9 февраля и выполнение сторонами меморандума между Правительством, НАК "Нафтогаз Украины" и Ассоциацией городов Украины позволило оставить без изменений тарифы на тепло в течение прошлого отопительного сезона. Договоренность и обеспечила бесперебойное снабжение газа для теплоснабжающих организаций. Это дало возможность завершить отопительный сезон без эксцессов.

В то же время, согласно меморандуму, "Нафтогаз Украины" должен ввести до 1 сентября 2021 долгосрочные ценовые предложения для избежания резких изменений тарифов на тепло в течение следующего отопительного периода. Это частичное решение. Оно лишь отсрочит решение проблем отрасли. А ключевая проблема – долги.

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Искусственно заниженные тарифы и неэффективная работа предприятий привели к огромным долгам перед НАК "Нафтогазом" –по разным оценкам они составили около 60 млрд грн. В то же время около половины этой задолженности – это долги потребителей тепловой энергии перед теплопоставщиками. Огромные долги теплокоммунэнерго – это "дамоклов меч", который десятки лет висит над нашей страной и ее энергетической безопасностью. И тянуть его в будущее уже нельзя. Выход из кризиса возможен. Но это длительный и болезненный процесс, который потребует сложных решений – отмечает эксперт по теплоснабжению Офиса поддержки реформ Владислав Филиппов.

"Если потребитель не оплатит полную цену услуги, за него это сделает государственный или местный бюджет. То есть на это пойдут налоги, уплаченные тем же потребителем. Как "бонус" мы получаем недофинансированные ремонты дорог, медицину и пенсии. Низкие тарифы обходятся нам очень дорого и угрожают оставить нас с вами без отопления на ближайшую зиму. И это касается не только тепловой энергии но и всех коммунальных услуг. Изменения неизбежны и они уже происходят. В частности больше нельзя откладывать распространения действия рынка газа на коммунальное теплоснабжение. И этот переход, конечно, отразится на цифрах в платежках", – подчеркивает эксперт.

Стоимость природного газа будет меняться, но государство должно сдерживать этот процесс исключительно рыночными механизмами, которые не всегда дают быстрый и достаточный эффект. А стоимость отопления в Украине очень зависит от цены на газ, и каждый украинец будет чувствовать колебания цены.

"Обычно при существующих долгах предприятий, переход к рыночным условиям не представляется возможным. Государство заняло активную позицию в решении этой проблемы, договорившись с НАК "Нафтогаз" о предоставлении долговременной ценового предложения предприятиям теплокоммунэнерго. И предложенные условия среди лучших из возможных предложений на рынке", – говорит эксперт.

Что мы имеем сейчас?

На сегодняшний день для большинства потребителей применяются тарифы, которые пересматривались еще в 2018-2019 годах. Они достаточно высоки, но в ценах следующего отопительного периода их скорее всего не будет хватать для нормальной работы предприятий. Кроме цены газа, увеличивается минимальная заработная плата и прожиточный минимум, растут тарифы на распределение природного газа. Из-за банальной инфляции становятся дороже материалы для ремонтов тепловых сетей и оборудования котельных.

Но проблема не только в размере тарифов. Многое зависит от объемов потребления. Поэтому нужно сосредоточить внимание на вопросе масштабной термомодернизации жилых зданий. Параллельно необходимо работать над совершенствованием правил функционирования отрасли теплоснабжения и модернизацией теплоснабжающих предприятий, отмечают эксперты.

Сейчас на эти меры направлены значительные средства государственного и местных бюджетов и европейских партнеров. Для жилого сектора это позволит снизить цифры в платежке.

Что же касается защиты потребителя, то для этого есть программа жилищных субсидий. Расчет осуществляется по каждому домохозяйству индивидуально. Доля платы за жилищно-коммунальные услуги получателей субсидий определяется для всех категорий домохозяйств по единой формуле и зависит только от двух показателей – размера расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и дохода семьи (чем меньше доходы семьи, тем меньше процент обязательной платы за жилищно-коммунальные услуги).

Ранее сообщалось, что в Украине тарифы на отопление увеличатся на 40%. Также подорожает и горячая вода. Это произойдет в результате перерасчета цены на газ.

В тарифе на отопление много составляющих, туда входят затраты на текущий, капитальный ремонт, зарплаты работников теплокоммунэнерго (ТКЭ) и так далее. Но больше всего цена на отопление зависит от стоимости газа, по которой ТКЭ покупают его у "Нафтогаза".

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