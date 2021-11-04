Часть украинцев доплатит за отопление за прошлые годы: что происходит

В Украине некоторые семьи получили платежки за отопление с учетом перерасчета за прошлые годы. Одним нужно доплатить, другие же получили переплату.

Это в комментарии OBOZREVATEL разъяснил эксперт аналитического центра Ассоциации городов Украины Олег Гарник. По его словам, перерасчет стоимости возможен как в сторону увеличения цены услуг, когда у граждан образуются долги, так и в сторону уменьшения, когда появляются переплаты.

"Теплоснабжающее предприятие подает теплоноситель к дому. На входе в дом тепловая энергия учитывается и определяется, сколько гигакалорий поставлено. Есть дома, в которых установлен поквартирный учет тепловой энергии, есть те, у кого его нет. Но на каждого жителя многоквартирного дома проводится расчет стоимости тепла за его собственную отапливаемую площадь и за места общего пользования. В доме, где установлены приборы учета, это проще, а в домах, которые ими не оборудованы, ситуация сложнее", – разъясняет эксперт.

Видео дня

Методика распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг" была утверждена еще в 2018-м году, на выполнение закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения". После этого некоторые поставщики провели перерасчеты с учетом того, что поставляли в дом тепловую энергию, но недополучили за нее средства в полном объеме, говорит Гарник.

"Потому некоторым жителям придется доплатить. А у некоторых, возможно, платежки будут уменьшены", – подытожил он.

Напомним, на днях жители столичного дома по адресу Харьковское шоссе 17А заявили о неправомерном перерасчете со стороны поставщика тепловой энергии ТОВ "Евро-Реконструкция". Согласно платежкам они должны уплатить "перерасчет за отопление мест общего пользования за 2019-2020".

Как ранее писал OBOZREVATEL: