Украинцам придут первые платежки за отопление, заплатят даже те, у кого холодные батареи: что делать

В 2021 году старт отопительного сезона в Украине до последнего оставался под вопросом. После отмены механизма ПСО теплокоммунэнерго (ТКЭ) были вынуждены сами заключать контракты с "Нафтогазом". Условия соглашений многих напугали, ведь цены на оказались существенно выше заложенных в тариф. Определялся норматив потребления газа и все, что сверх норматива, нужно было покупать еще дороже. К тому же, за газ нужно было вносить предоплату.

Для ТКЭ, многие из которых не могут выпутаться из долгов, подобные условия казались невозможными. В решение проблемы включились местные и центральные власти, и отопительный сезон все-таки удалось начать. Правда, пока что не у всех дома тепло.

Что делать, если отопление долго не подают, и можно ли получить перерасчет за еле теплые батареи, узнавал OBOZREVATEL.

Отопительный сезон по Украине стартует не равномерно. В этом году первыми подали тепло жителям Львова, Луцка и Харькова. У них батареи начали греть еще 12 октября. Но поскольку газ в этом году не дешевый, ТКЭ во всех городах пытаются максимально сэкономить.

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Согласно нормативам, тепло должны включать тогда, когда среднесуточная температура в течение трех дней не превышает +8 градусов. Там, где температура воздуха днем оставалась высокой, старт отопительного сезона всячески откладывали. К примеру, в Киеве подавать тепло начали только 23 октября, а в Запорожье и Мариуполе – с 25-го.

Есть и города, где отопление пока не включили. К примеру, в Одессе, где среднесуточная температура все еще превышает положенные +8 градусов, старт отопительного сезона запланировали аж на 1 ноября.

Есть города, где из-за существенных поломок отопления может еще долго не быть. К примеру, в Первомайском на Харьковщине заработали только 4 из 5 котельных. Один из микрорайонов до сих пор без газа из-за дефекта газовых сетей, об этом на своей странице в Facebook написал городской голова Николай Бакшеев.

Проблемы с отоплением есть и в Сумской области – в Шостке. Там тепло сначала подали, но случился порыв на одном из участков центральной теплосети. Из-за этого десятки домов снова остались с холодными батареями, о чем в Facebook сообщило Управление жилищно-коммунального хозяйства Шосткинского городского совета.

Без тепла остались порядка 30 школ, а также садики в Мукачево и его окрестностях, что на Закарпатье. Как сообщила журналистам начальница отдела образования, молодежи и спорта Мукачевской ОТГ Екатерина Кришинец-Андялоший, ситуация возникла из-за того, что прежний поставщик газа разорвал договор.

"Проблем с технической подготовкой городов к отопительному сезону нет. – говорит эксперт аналитического центра Ассоциации городов Украины Олег Гарник. – Но мы понимаем, несмотря на то, что проходили подготовительные работы, в любом случае, когда полноценно запускается система, будут отдельные проблемы, прорывы теплотрасс. Сети изношены, а ресурса для полного их восстановления нет".

Есть три самых распространенных причины, по которым в вашем доме может не быть отопления:

отложенный старт отопительного сезона из-за высокой температуры воздуха;

поэтапное подключение домов, к вашему еще просто не дошли;

проблемы с оборудованием и сетями.

Если на улице уже достаточно холодно, но тепла у вас еще нет и причин такой ситуации вы не знаете, Гарник советует прежде всего выяснить вопрос с управителем дома (компанией или ОСМД): есть ли поломки или же тепло не подают специально.

К примеру, могло быть принято решение не открывать вентиль до какого-то времени, чтобы сэкономить деньги. Если же на этом этапе причин отсутствия отопления не обнаружили, обращайтесь к поставщику тепла. Во многих городах есть городские или районные горячие линии, там вам также могут предоставить информацию и принять жалобу.

Если в вашем доме создано ОСМД и вы коллективно хотите подключиться к отоплению раньше, чем запланировано, то в Киеве, например, такая процедура предусмотрена, говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Можно подать соответствующую заявку и есть шанс, что отопление действительно включат вам вне очереди. Но в большинстве же случаев ускорить процесс подключения никак нельзя, нужно только ждать озвученного строка.

Ситуации, в которых дом уже подключили к отоплению, но в квартире все еще холодно, случаются достаточно часто. Иногда проблема пропадает сама собой через несколько дней, а иногда держится достаточно долгое время. Гражданам, которые неделями сидели в холодных квартирах, потом приходят полноценные счета за отопление на несколько тысяч. Что с этим делать?

Попенко в таком случае советует комиссионно зафиксировать низкую температуру в квартире, чтобы потребовать перерасчет. В комиссии должен быть представитель компании, которая предоставляет услуги, Госпродпотребслужбы, управляющей компании, которая обслуживает дом, и сам владелец.

"Но на практике получить перерасчет практически невозможно, – тут же отмечает эксперт. – Во-первых, собрать их всех достаточно сложно. Во-вторых, процедура отнимает время. У тебя сегодня в квартире холодно. Пока ты будешь собирать всех представителей, может пройти неделя и в квартире уже может быть тепло".

В Киеве, по словам Попенко, можно еще пожаловаться в Управление самоуправленческого контроля, где могут помочь решить такую проблему. Но во многих городах этого нет.

Гарник же советует разделять ситуации, когда холодно в отдельной квартире или же во всем доме. Если проблема только у вас, а у соседей при этом тепло, стоит обратиться к управляющему (в компанию или ОСМД).

"После запуска системы теплоснабжения еще некоторое время ее настраивают: могут быть "завоздушенные" батареи и тому подобное. – говорит он. – Потому если у вашего соседа все хорошо, это проблема управления домом. Если же ситуация одинаковая во всем доме, нужно обращаться в предприятие теплоснабжения чтобы выяснить, почему услуга не должного качества".

По словам Гарника, процедура перерасчета в таком случае есть, правда, документ еще на этапе утверждения.

Важно: если батареи у вас горячие, но в квартире все равно холодно, то жалобы тепловикам оставлять бессмысленно. В таком случае проблема в плохой термомодернизации квартиры. Часто такое случается на нижних этажах многоквартирных домов или в "угловых" квартирах.

"Если будет зафиксировано, что температура теплоносителя, который входит в дом, соответствует норме, это проблема самого совладельца многоквартирного дома", – говорит Попенко.

Тогда стоит максимально предотвратить теплопотери: поменять окна, установить отбивающие экраны за батареями, "утеплить" квартиру. Но также стоит помнить, что такие мероприятия более эффективные, если проводить термомодернизацию всего дома, чем в одном отдельном жилище.

Пока процесс подключения тепла во многих городах все еще продолжается. Подключить всех одновременно технически не могут. Потому части украинцев придется подождать еще несколько дней, пока в их квартирах потеплеет. Но если же вы видите, что отопление включили, а его качество оставляет желать лучшего – не медлите, постарайтесь выяснить, в чем причина. Ведь в итоге платить вам, скорее всего, придется так же, как и тем, у кого тепло.