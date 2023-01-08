Будут ли в Украине применяться отключения света 8 января: заявление "Укрэнерго"

В Украине 8 января сильная морозная погода способствует росту потребления электроэнергии. Поэтому увеличивается ее дефицит в энергосистеме. Из-за превышения лимитов потребления могут применяться аварийные отключения света.

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"По состоянию на 11:00 8 января устойчивая морозная погода способствует росту уровня потребления электроэнергии, а соответственно и уровня ее дефицита в энергосистеме, по сравнению с более теплым минувшим воскресеньем. Для обеспечения баланса "производство – потребление" в области доведены лимиты потребления, действующие с 09:00 до 24:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются", – говорится в сообщении "Укрэнерго".

В компании просят украинцев разумно потреблять электроэнергию, пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и необходимость прибегать к ограничению потребления.

"НЭК "Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения продолжают восстанавливать поврежденные россиянами энергообъекты для обеспечения электропитания потребителей и повышения его надежности", – подытожили в компании.

Ранее сообщалось, что на территории маркет-мола "Дарынок" открыт самый большой в Украине "городок несокрушимости", где можно не только выпить горячего чая и зарядить свои гаджеты, но и прекрасно провести время всей семьей и даже выгулять собаку. На территории хаба полностью оборудованы места на 1000 человек.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента и координатор проекта Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале. Он отметил, что украинские энергетики провели колоссальную работу по восстановлению коммуникаций, разрушенных врагом, но власти обязаны предусмотреть любые сценарии.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Россия может совершить очередную атаку по объектам энергоинфраструктуры Украины, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Соответственно, могут применяться аварийные отключения электроэнергии на территории страны.

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