"Россия продолжает наносить удары по энергетике": Шмыгаль предупредил о возможных отключениях электроэнергии

Страна-террористка Россия может совершить очередную атаку по объектам энергоинфраструктуры Украины. Соответственно могут применяться аварийные отключения электроэнергии по территории страны.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 6 января. Видео выступления доступно в Telegram-канале главы Кабмина.

"Россия продолжает наносить удары по нашей энергетике. В течение 5 дней нового года враг совершил две атаки дронами, в результате чего повреждения получили объекты генерации и магистральных сетей. Также продолжались обстрелы энергетики на востоке и юге", – сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что теплая погода и праздничные дни способствовали снижению потребления электроэнергии в Украине. А это, в свою очередь, позволило в течение новогодних праздников не применять отключения.

"Однако уже вчера, 5 января, потребление выросло, поэтому в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре были введены графики плановых отключений. Отныне ожидается существенное похолодание. Соответственно, возрастет потребление и дефицит в энергосистеме увеличится. враг готов нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому мы все должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений", – подытожил премьер.

Как сообщалось, ожидаемое усиление морозов в Украине приведет к повышению потребления, мощностей для полноценного покрытия которого у энергосистемы нет. В настоящее время из-за похолодания потребление уже возросло, в связи с чем 6 января в стране введены лимиты потребления, которые будут действовать с 8:00 до 23:00. – их превышение может привести к аварийным отключениям света.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: 5 января аварийные отключения в большинстве областей вводились именно из-за превышения лимитов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве в пятницу, 6 января, из-за похолодания зафиксировали рост потребления электроэнергии. Превышение лимитов на электричество может привести к применению аварийных ограничений.

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