В Киеве заработал ''городок несокрушимости'', где можно согреться, зарядить гаджеты и провести время с детьми. Фото

На территории маркет-молла "Даринок" открыт крупнейший в Украине "городок несокрушимости", где можно не только выпить горячего чая и зарядить свои гаджеты, но чудесно провести время всей семьей и даже выгулять собаку. На территории хаба целиком оборудованы места на 1000 человек.

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Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента и координатор проекта Кирилл Тимошенко на своем Telegram-канале. Он заметил, что украинские энергетики провели колоссальную работу по восстановлению коммуникаций, разрушенных врагом, но государственная власть обязана предусмотреть любые сценарии.

"В случае блэкаута Городок будет действовать автономно – непрерывную работу обеспечивают 7 генераторов совокупной мощностью 2 МВт, а связь работает благодаря 7 терминалам Starlink. Очень правильная и хорошая инициатива!", – указал чиновник.

Тимошенко добавил, что локация предусматривает ряд свободных помещений для развлечений с детьми (2000 м кв.), отдельное пространство для выгула домашних животных (5000 м кв.), комната матери и ребенка, две аптеки, магазины, кофейни и фудкорт.

"Эти условия гораздо лучше, чем жилье в отдельных городах на территории страны-агрессора. В этом наше основное отличие – мы заботимся о своих людях!", – подчеркнул представитель президентского Офиса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева неизвестный мужчина обустроил себе "пункт несокрушимости" рядом с мемориалом Вечной Славы. Он лег и грелся у Вечного огня.

В декабре послы стран G7 посетили один из Пунктов несокрушимости в Киеве. Они отметили усилия украинских властей по предоставлению тепла, электроэнергии тем, кто пострадал от обстрелов со стороны РФ.