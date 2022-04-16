Членов набсоветов обязали вернуться в Украину по требованию: Зеленский объяснил, почему подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля подписал закон, обязывающий членов наблюдательных советов возвращаться на место работы в период 48 часов во время действия военного положения. Гарант объяснил цели принятия такого решения. Он отметил, что все отрасли и институты должны работать, но если они не работают, а решение принимает либо руководитель, либо набсовет, то теперь "есть формат, благодаря которому можно уволить любого человека в руководстве".

"Есть вопросы. Их два. Первый вопрос – минус 7 млрд евро нашей экономики ежемесячно. Минус 7 млрд – это как раз все заработные платы, выплаты из бюджета, зарплаты, пенсии, соцподдержка. Это сейчас у нас дефицит в 7 млрд евро. Сложная ситуация, вы видите это, я это говорю откровенно... Я думаю, что мы выйдем из этой ситуации. Но поставлена ​​задача: те, кто не работают, сказано было так – не работающие, а могут. Так не подходит. Так не будет, мы про сейчас, это не про что-то навсегда. Так не может быть. Наши люди, они должны быть обеспечены, оккупационная ситуация или оккупационная ситуация, временная, переезд", – рассказал Зеленский в ходе встречи в Киеве с украинскими журналистами 16 апреля.

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Президент отметил, что каждая из институций должны работать, особенно тогда, когда она "не связана с тем, что люди делают какие-то снаряды, детали и т.д, и ты можешь решать вопросы, ты не можешь сказать: извините, война, не приехал, не смог, не пришел, что-то там, какие-то вопросы".

"Так быть не может. В особенности банковская система, энергетическая. Не может. Сейчас правительство, мы хотели бы, чтобы приехало, это опасно, все правительство оно было разделено в некоторых городах. Об этом захочет – расскажет вам премьер. С первого дня мы это делали специально. Если у нас будет оккупация здесь, нужно, чтобы руководство государства было в другом месте. Иначе у нас будет проблема. Поэтому было разделено, это было очень быстро", – рассказывает Зеленский.

При этом сейчас большинство людей приехало в Киев, чтобы граждане чувствовали, что государство работает и работало с первого дня войны. Однако несколько предприятий страна потеряла благодаря людям, которые просто уехали.

"Кого нашли в Закарпатье, кого нашли за границей – есть такие. Поэтому приняли закон", – указал президент.

Глава государства отметил, что попросил решить этот вопрос еще на третий день войны. "Нам нужно платить деньги. У нас есть государственное предприятие, где тысяча человек, исчез наблюдательный совет, три человека или четыре. Нет никакого кворума, не могут решить вопрос, не могут перевезти предприятие с опасной территории", – сказал он. Посему Зеленский попросил сделать так, чтобы можно было во время военного положения "одним звонком решать такие вопросы".

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе сложная и совсем не улучшается. Решить ее в пользу Украины без поставки оружия от стран Запада пока невозможно.